Un modelo de 26 años murió en pleno desfile en la Semana de la Moda en San Pablo

El modelo brasileño Tales Cotta, de 26 años, murió en la tarde del sábado tras sufrir un mal súbito en el momento en que participaba en uno de los desfiles de la Semana de la Moda de Sao Paulo, el mayor evento del sector en Brasil.

Cotta, modelo de la agencia Base MGE, se sintió mal, sufrió un desmayo y quedó tendido en la pasarela, ante un atónito público, cuando desfilaba vistiendo las confecciones de la marca Ocksa en el Espacio Arca, una casa de eventos en la zona oeste de la mayor ciudad brasileña.

El joven recibió atención médica en la pasarela y alcanzó a ser conducido con vida a un hospital, pero no resistió y murió cuando era atendido por los médicos.



La organización de la Semana de la Moda de Sao Paulo informó en un comunicado que el joven "sufrió un mal súbito en el desfile" y que, "pese a que fue atendido rápidamente por los socorristas del evento y conducido al hospital, infelizmente no resistió".



"Lamentamos esta fatalidad y ofrecemos nuestra sinceras condolencias a la familia de Tales, así como a la agencia Base MGT. Estamos ofreciendo toda la asistencia necesaria en este triste momento", agregaron los organizadores en su nota.



La marca Ocksa también divulgó un comunicado en el lamentó lo ocurrido y ofreció sus condolencias.



La muerte se produjo precisamente en la última jornada de la edición de este año de la Semana de la Moda de Sao Paulo, en la que Cotta ya había desfilado el viernes para la marca Ratier.



La 47 edición de la conocida como 'Sao Paulo Fashion Week', que comenzó el lunes, sirvió como escaparate para las confecciones de 36 marcas, entre las cuales las debutantes Another Place, Flavia Aranha, Haight, Neriage y Ocksa, pero también otras ya tradicionales como Cavalera, de Alberto Hiar; Ponto Firme, de Gustavo Silvestre, y Lenny Niemeyer.