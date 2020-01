La misteriosa huida de Carlos Ghosn, expresidente de Renault y Nissan, al Líbano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Carlos Ghosn, el expresidente de Renault y Nissan que se hallaba bajo arresto domiciliario en Tokio a la espera de ser juzgado en abril de este año, está ahora en Líbano.

Ghosn fue recibido por el presidente Michel Aoun el lunes después de volar a Beirut a través de Estambul, según informó la agencia Reuters. Ghosn agradeció a Aoun por el apoyo que le había brindado a él y a su esposa Carole mientras estaba detenido en Japón.



Según funcionarios libaneses, Ghosn ingresó legalmente al país con un pasaporte francés, aunque sus pasaportes francés, libanés y brasileño están en manos de abogados en Japón.



Líbano no tiene ningún acuerdo de extradición con Japón, donde Ghosn enfrenta un juicio por cargos de malversación financiera, acusaciones que él niega.



Según los términos de su fianza, había sido confinado en su casa en Tokio y debía tener cámaras instaladas en la entrada. Se le impidió comunicarse con su esposa y se redujo su uso de internet y otras comunicaciones. El embajador libanés en Japón lo había visitado diariamente mientras estaba detenido.



Ghosn dijo el martes que viajó al Líbano para escapar del “fraudulento” sistema de justicia de Japón, en un hecho que generó cuestionamientos sobre cómo logró salir del país uno de los ejecutivos más reconocidos del mundo.



La abrupta huida de Ghosn marca el último giro en una saga de un año que ha impactado en la industria automotriz global, y puso en riesgo la alianza entre Nissan Motor Co Ltd y su principal accionista, Renault SA.

“Ahora estoy en el Líbano y ya no seré rehén del amañado sistema de justicia de Japón donde me presumen culpable, la discriminación es enorme y me niegan los derechos humanos básicos”, dijo Ghosn, de 65 años, en una declaración divulgada el martes.



“No he escapado de la justicia, he escapado de la injusticia y la persecución política. Ahora puedo comunicarme con libertad con los medios y estar entusiasmado con el inicio de la próxima semana”.



No estaba claro cómo es que Ghosn -que tiene ciudadanías de Francia, Brasil y el Líbano- pudo orquestar su salida de Japón. El ejecutivo -nacido en Porto Velho-, habría llegado a Beirut el lunes en un jet privado procedente de Estambul.



Las cancillerías del Líbano y Francia dijeron que no estaban al tanto de las circunstancias de su viaje. Las autoridades japonesas no tienen registro alguno de la salida de Ghosn, según la cadena pública NHK.



Si bien su arresto el 18 de noviembre de 2018 hizo que cayera en desgracia en Japón, Ghosn es muy popular en el Líbano, donde multimillonarios erigieron anuncios publicitarios que dicen “somos todos Carlos Ghosn”.



Dos vehículos de las fuerzas de seguridad libanesas estaban este martes cerca de la casa del barrio Ashrafiyé, en la que suele residir cuando visita Líbano.



Ghosn ha dicho que fue víctima de un complot del directorio y que sus colegas lo “apuñalaron por la espalda”.



Nada en su comportamiento en los últimos días presagiaba que abandonaría Japón, dijeron a la AFP algunas personas que lo frecuentaron hasta la semana pasada. “El seguía preparando su juicio durante nuestras reuniones regulares”, aseguró su abogado.



Quien fuera aclamado como “el salvador de Nissan” después de su llegada al grupo japonés en 1999 ha pasado un total de 130 días en la cárcel.



Ghosn, otrora el ejecutivo mejor pagado de Japón, se enfrenta a cuatro cargos en este país: dos por ingresos diferidos no declarados a las autoridades bursátiles por Nissan y otros tantos por abuso de confianza agravado.