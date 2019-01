Miss Vietnam conmueve al mostrar su humilde casa

La reina de belleza que representó a Vietnam en el Miss Universo 2018, H'Hen Niê, regresó a casa tras haber quedado en el top 5 del certamen. Sus publicaciones más recientes en la red social Instagram la muestran feliz de estar nuevamente en su país y de recibir apoyo de diversos auspiciantes para continuar con sus proyectos comunitarios.

En medio de todas estas publicaciones, volvió a salir a la luz una imagen que muestra a la Miss Vietnam en el hogar de su madre. "Amo este momento, con mi madre y en mi dulce hogar", escribió la joven junto a la imagen. Si bien la instantánea fue difundida el pasado 18 de noviembre del 2018, deja ver un poco cómo es la vida de la modelo cuando está alejada del glamour de los certámenes de belleza. Su madre, según se aprecia en la fotografía, vive en una pequeña casa construida con madera y no tiene muebles en el interior de su vivienda.

La joven, según contó en un video difundido durante el Miss Universo, nació en una familia numerosa y tiene seis hermanos y hermanas. A sus 14 años sus padres le dijeron que debía casarse, "pero yo les dije que en vez de eso iba a seguir mis sueños". H’Hen Niê de 26 años es parte de una minoría étnica de Vietnam que representa el 5% de la población y eligió la educación en lugar del matrimonio, según su relato.

En el 2017 la joven se alzó con la corona del Miss Vietnam lo que la habilitó para participar en el Miss Universo que se desarrolló el pasado 16 de diciembre del 2018 en Tailandia. Tras ganar el certamen local, H’Hen Niê donó todo el dinero de su premio. Además, la reina de belleza abrió una librería en el campo que "ayuda a los niños a aprender a leer". Un mes después de haber difundido la imagen de la casa de su madre, H’Hen Niê regresó a su amado país. Por medio de su cuenta en la red social, agradeció a las personas que acudieron al aeropuerto a recibirla. "No me sentí cansada. No lloré, pero sí lloré por su calurosa bienvenida cuando llegué a Vietnam. Fueron lágrimas de felicidad", escribió. Su publicación suma más de 52 000 'me gusta'.

En otra publicación, la modelo mostró imágenes de cómo fue su recibimiento en el aeropuerto. Las fotografías dejan ver a decenas de personas con banderas del país esperándola. Este fue el recibimiento que la hizo romper en llanto.