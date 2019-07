Miss Venezuela deja de mencionar medidas de las concursantes para eliminar estereotipos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El concurso Miss Venezuela, que se celebrará este jueves, no mencionará por primera vez las medidas de cintura, cadera y busto de sus 24 candidatas, buscando alejarse de la "mujer estereotipada", informó este martes la organización.

El evento de más larga tradición en la industria venezolana del entretenimiento presentará a las concursantes en trajes de gala y bañadores, sin que su contextura sea revelada.



"La belleza de la mujer no es 90, 60, 90 (...). Se mide por el talento que cada una de ellas pueda poner en acción", aseguró Gabriela Isler, directora de comunicaciones del concurso del que han salido siete Miss Universo y seis Miss Mundo.



En certámenes anteriores, los presentadores informaban a la audiencia las tallas de las concursantes, la mayoría sometidas a cirugías plásticas y estrictas dietas para alcanzar la "medida perfecta".



Durante el ensayo general este martes, Isler, ganadora del Miss Universo en 2013, reiteró que el certamen venezolano no forzó a las aspirantes a "rebajar ni hacer ningún tipo de dieta extrema".



La organización ha afirmado que apostará por una "belleza diferenciada" que no obligue a las candidatas a operarse para cambiar su aspecto.



Aunque no relaciona la estética de las participantes con la debacle económica del país, la directiva ha declarado que la organización tiene limitaciones de recursos para montar el show. De hecho, no hay un plan de contingencia en caso que se produzca uno de los habituales apagones.

Venezuela atraviesa la peor crisis de su historia reciente, con una caída de su vital producción de crudo y una inflación proyectada en 10.000.000% por el FMI para 2019.



De hacerse en el Poliedro de Caracas, con un aforo de 20.000 personas, el Miss Venezuela pasó a un estudio de la televisora dueña de los derechos -Venevisión- con capacidad para unas 200.



El certamen sigue siendo un escape para los venezolanos, que se jactan de ser una fábrica de reinas de belleza. "Hay muchas cosas superficiales, pero yo lo veo como diversión", comentó a la AFP Lucy Arana, administradora de 88 años.