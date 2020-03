"Eres un miserable": la respuesta de Maduro a Trump tras ser acusado de "narcoterrorismo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó de "miserable" a su par de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que Washington lo acusara este jueves de "narcoterrorismo" y ofreciera una recompensa por su detención.

"El gobierno de Donald Trump, en una acción extravagantemente extremista, vulgar, miserable, lanzó un conjunto de acusaciones espurias, falsas", dijo Maduro.

"Así se lo digo: '¡Eres un miserable Donald Trump!'. Él actúa no solo como un cowboy, racista y supremacista, él maneja las relaciones internacionales como un extorsionador", añadió el mandatario socialista en un discurso en el palacio presidencial de Miraflores.



Maduro, a quien Trump considera un dictador, fue acusado en Estados Unidos de aliarse con guerrilleros colombianos para "inundar" su territorio con cocaína.



Washington ofreció US$ 15 millones por informaciones que permitan detenerlo y fijó otras recompensas por otros funcionarios y exfuncionarios del chavismo.



El gobierno de Maduro, en un comunicado leído por el canciller, Jorge Arreaza, acusó más temprano a la Casa Blanca de intentar una "nueva modalidad de golpe de Estado".



Vinculó además a Washington con la denuncia de supuestos planes de magnicidio preparados desde Colombia, por los cuales el Ministerio Público anunció una nueva investigación contra el líder parlamentario opositor Juan Guaidó.



"¡Si un día el imperialismo y la oligarquía colombiana se atrevieran a tocarnos un pelo, prepárense para la furia bolivariana (...) en nuestras fronteras y más allá de nuestras fronteras!", expresó, amenazante, Maduro.



Venezuela sostiene que las acusaciones de "narcoterrorismo" forman parte de un complot que involucra al presidente de Colombia, Iván Duque, y que contempla grupos comando organizados para cruzar la frontera y atentar contra el jefe de Estado.



Es "una operación diseñada, planificada y ordenada en el seno de la administración de Donald Trump (...). Trump le da las órdenes a Iván Duque e Iván Duque, conjuntamente con Juan Guaidó, proceden a la contratación" de "asesores estadounidenses" y grupos violentos, dijo este jueves el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez.



Las acusaciones implican un aumento de la presión contra Maduro, cuya reelección en 2018 fue considerada fraudulenta por más de medio centenar de países, con Estados Unidos a la cabeza, que consideran a Guaidó presidente encargado de Venezuela.



El fiscal general, Tarek William Saab, dijo que se abrió una investigación contra Guaidó y otros opositores por "el delito de golpe de Estado".



En un comunicado, el líder opositor dijo que confía en que los cargos contra Maduro y otros dirigentes oficialistas "ayudarán a liberar al país del sistema criminal que ha secuestrado a nuestro pueblo" y expresó que, en esas circunstancias, "no hay posibilidad" de financiamiento externo para superar la crisis económica, agravada por la pandemia del nuevo coronavirus.