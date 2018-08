Ministro venezolano dice que se ofrecieron US$ 50 millones por "magnicidio" de Maduro

"El 4 de agosto, durante la celebración de los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana, se perpetuó un magnicidio contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela". Así comienza el video que el ministro del Interior venezolano, Néstor Reverol, publicó en su canal de YouTube.

En el video subido por Reverol se explican los detalles del supuesto atentado contra el presidente Nicolás Maduro.



La grabación dura poco más de seis minutos y en ese tiempo también se informa sobre las personas que se encuentran detenidas por el incidente.

La voz en off cuenta que "estos terroristas recibieron entrenamiento sobre el manejo de drones y explosivos en una granja" y se afirma que a quienes perpetraron el ataque se les ofreció pagarles "50 millones de dólares y estadía en Estados Unidos".



También se asegura que "el plan inicial era realizar la operación durante el desfile del 5 de julio" pero "no se llevó a cabo porque los drones no habían llegado a Venezuela".

Luego, se puede ver a uno de los implicados en el supuesto ataque, dando detalles de la operación: "Yo pasé por la vía terrestre y llegamos aquí el 3 de julio esperando los drones. Los drones debieron haber llegado el día 4, pero hubo problemas en el aeropuerto y los regresaron. Posteriormente se aplazó esa operación para el 4 de agosto", dice.

El video afirma que "se armaron dos equipos para manejar los drones y llevar a cabo el atentado terrorista". Agrega que los dos drones usados tenían "explosivos de alto impacto destructivo con elementos metálicos adquiridos para se empleados como metralla".



Sostienen que los drones no hirieron a las autoridades presentes en el acto "gracias a las técnicas especiales" de la Guardia de Honor, que es la encargada de la seguridad del presidente Maduro, y a la instalación de "equipos inhibidores de señales" que desorientaron a los drones, que se activaron "fuera del perímetro planificado por los sicarios".