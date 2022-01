Ministro de Salud alemán a favor de la obligatoriedad de vacuna anticovid

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro alemán de Sanidad, Karl Lauterbach, consideró hoy que no es ético rechazar la vacuna contra el coronavirus y aseguró que solo la vacunación puede poner fin a la pandemia, con lo que se manifestó a favor de su obligatoriedad.

"Desde el punto de vista médico imponer la vacuna obligatoria es acertado. La pregunta es si es correcto desde el punto de vista ético. Creo que lo que va en contra de la ética es no vacunarse", dijo Lauterbach.

El ministro añadió que no vacunarse va en contra del imperativo catégorico del filósofo Emanuel Kant, que aseguraba que la medida de la ética era preguntarse si el comportamiento propio podía ser ejemplo de conducta universal.



"Está claro que no vacunarse pone en riesgo a otros y es algo que no puede ser modelo de conducta universal", aseguró.

Para Lauterbach, este año es decisivo en la lucha contra la pandemia y a lo largo de 2022 se decidirá si se logra que la covid 19 se convierta en un virus endémico o si se pierde esa oportunidad.



Para ello la vacunación es clave y por esto llamó a aquellos que no se han vacunado a que lo hagan y a los que tienen ya la pauta completa que se apliquen la dosis de refuerzo.

"Ya la primera dosis protege de un desarrollo grave de la enfermedad. Por eso le pido a quienes no se han vacunado: ¡vacúnense! Con eso ayudan a nuestro sistema sanitario y a que se pueda atender mejor a pacientes de cáncer y de problemas cardíacos", afirmó.



No obstante, según Lauterbach, a largo plazo la pandemia solo se derrotará si mucha gente se aplica la dosis de refuerzo, para lo que se ha lanzado una gran ofensiva en Alemania.

"Tenemos suficientes centros de vacunación y tenemos suficientes dosis. Quien quiera recibir la dosis de refuerzo puede recibirla", aseguró el ministro.

En Alemania, un 72,3% de la población ha recibido la pauta completa de la vacuna, un 75% al menos la primera dosis, y un 45,1% también la dosis de refuerzo.



"Me pregunto si usted ha hablado aquí como ministro, como diputado o como persona privada. Si usted, lo mismo que el canciller Olaf Scholz, defienden la vacuna obligatoria deben presentar un proyecto de ley. Un Gobierno no es una ONG", dijo Sorge.

Dentro de uno de los partidos de Gobierno, el Partido Liberal (FDP), hay resistencia ante la idea de la vacuna obligatoria. Ante ello, el ejecutivo ha optado por poner el asunto en manos del parlamento sugiriendo que se presente una propuesta multipartidista y que los diputados sean liberados de la disciplina de grupo.