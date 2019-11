Ministra de Igualdad Social israelí: “Una mujer en la política debe dar el 200%”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mujeres, jóvenes y adultos mayores. Esa es la población que cubre el Ministerio de Igualdad Social de Israel con un propósito fundamental: fomentar la igualdad. Si bien la cartera fue reconstituida en 2015, Gila Gamliel trabaja para esta población desde 2003 cuando pasó a presidir el Comité sobre la Condición de la Mujer. “Tuvimos una primera ministra, Golda Meir, así que existe el potencial”, dijo sobre su aspiración de que las mujeres ocupen la mitad de los cargos públicos en su país.

Gamliel lidera el proyecto Israel Digital, que tiene como objetivo aprovechar la posición ventajosa de su país como líder en innovación tecnológica para acortar la brecha entre usuarios y ajenos de internet. En este rol visitó Montevideo para asistir a la cumbre de los Países Digitales (D9), organismo que hoy reúne a Uruguay, Corea del Sur, Estonia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Canadá, México y Portugal.

—Usted es una de las pocas ministras en Israel en la actualidad. ¿Es difícil para la mujer acceder a cargos políticos en su país?

—Sí. Una mujer al entrar en la política tiene que dar el 200%. Primero hay que convencer a las mujeres a que lo hagan porque faltan mujeres que quieran hacer política. Tenemos que trabajar sobre eso. Nos salió bien en la parte de intendencias. Hicimos campañas este año. Invitamos a las mujeres a postularse o a que nominaran a otras mujeres a postularse. Llamamos a las mujeres a las que le veíamos potencial para que hicieran una red para fortalecer a otras en la postulación. Como resultado vimos que subieron al doble. También sucedió con los cargos para alcaldesas. La presencia de las mujeres en cargos políticos sigue siendo baja, pero subió al doble en relación de lo que era. Falta hacerlo a nivel del parlamento. Tuvimos una primera ministra, Golda Meir (1969-1974), así que existe el potencial.

—Fuera del ámbito político, ¿cómo se ha combatido la disparidad entre géneros?

—Israel lidera en el mundo en materia de legislación para la equidad. Tenemos leyes muy claras y fuertes. Ya van tres períodos en los que la presidenta de la Corte Suprema es mujer. En los bancos se ven muchas mujeres; en economía, también. En alta tecnología, la presencia de mujeres es del 34% mujeres. En general, los cargos de gerenciamiento son 35% de mujeres. Pero no es suficiente. Quiero, por lo menos, el 50%.

—¿En un período determinado?

—No; es una aspiración. Estamos trabajando para eso.

—¿Cuáles son sus principales desafíos como ministra de Igualdad Social?

—En mi oficina trabajamos mucho sobre lo digital y es por eso que vine a Uruguay. La transformación digital que estamos transitando es uno de los mayores cambios en la sociedad desde la revolución industrial. Hay una vulnerabilidad muy grande; una brecha muy grande entre la población (en el uso de la tecnología). Tiene que haber oportunidades para todos. Es una meta que me fijé: que nadie se quede atrás. Un área de trabajo es la educación. El Proyecto Israel Digital lanzó una plataforma para el aprendizaje por la que se imparten cursos online dictados por los mejores docentes de los centros educativos más respetados de Israel. Niños de una situación socioeconómica baja tienen clases privadas en línea de matemáticas y ciencia, por ejemplo. Esto es muy lindo de ver. Tenemos más de 240.000 estudiantes para dichos cursos; 100.000 de ellos de todo el mundo, incluyendo unos 150 de Uruguay. Un 10% de los estudiantes, además, proviene de países árabes. Es democratizar la educación en Israel.



También trabajamos en salud. La tecnología va a cambiar todo el sistema de salud de forma dramática. Los doctores en unos años van a ir, no cuando estés enfermo, sino para prevenir. Y eso es una revolución. Israel aprobó un plan de salud digital de más de US$ 250 millones para desarrollar una industria para la identificación y tratamiento de personas con riesgo a desarrollar enfermedades y previniéndolas mediante la comparación de datos.

—En esta área, ¿qué acciones se han tomado para los adultos mayores?

—Entre las poblaciones mayores hay mucho analfabetismo digital. Es algo de lo que hablé en el D9. Es algo que quiero impedir. Los mayores deben capacitarse al igual que los niños; hay que darles herramientas para romper barreras. Por ejemplo, aquellos cuyos sus hijos ya no viven en Israel tienen que saber cómo comunicarse con ellos. La soledad es una epidemia en el siglo XXI y la tecnología puede ayudarlos. Es una meta estratégica. Por ejemplo, los bancos enseñan a los usuarios mayores a operar su cuenta online. Tenemos que enseñarles a tener cuidado porque por internet pueden tratar de venderle cualquier cosa.

—Esta es su primera visita a Uruguay. ¿Ha conocido el Plan Ceibal y el Plan Ibirapitá?

—Me llevo una muy buena impresión. Saben lo que están haciendo y hacen un gran trabajo. De esta reunión del D9 me llevo mucha información sobre Uruguay para cooperar entre los países.