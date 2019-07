Miles de extranjeros ilegales en Estados Unidos están en la mira de expulsión

efe, afp, the new york times

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los extranjeros sin papeles que están ilegalmente en Estados Unidos viven horas de incertidumbre y miedo este fin de semana, después que el presidente Donald Trump confirmó el comienzo de redadas masivas en nueve ciudades del país para deportar a miles de indocumentados, y anunció que planea visitar en algún momento un centro de detención para inmigrantes.

En declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca, Trump respondió afirmativamente cuando le preguntaron si es cierto que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) empezará sus redadas hoy domingo, como adelantaron el jueves varios medios de comunicación.



“Es una operación enorme, si se ha filtrado que va a comenzar, no pasa nada, empieza el domingo (hoy), y vamos a sacar de aquí a miles” de indocumentados, aseguró Trump, el viernes, antes de emprender un viaje a Wisconsin y Ohio.



“Tengo una obligación de hacerlo (...). Si entran ilegalmente, se van fuera”, subrayó.



Preguntado por si no sería mejor priorizar la deportación de inmigrantes con historial delictivo en lugar de centrarse en familias sujetas a órdenes de deportación, que según los informes de prensa son el objetivo principal de estas redadas, Trump fue ambiguo.



“Siempre nos centramos todo lo que podemos en los delincuentes antes de hacer nada más. A los miembros de MS13 los estamos deportando de miles en miles”, defendió.



La MS13 que mencionó Trump es una de las maras u organizaciones delictivas internacionales más temibles que se formó en Estados Unidos con centroamericanos y han cometido asesinatos y otros crímenes en territorio estadounidense y también en Centroamérica.

“Buscamos específicamente a maleantes, pero no puede ser que la gente entre en nuestro país sin superar un proceso (...). Si la gente entra a nuestro país ilegalmente, pues les expulsamos legalmente. Es muy sencillo”, agregó.



Según los funcionarios consultados por The New York Times, el ICE buscará primero a unos 2.000 inmigrantes que ya han recibido órdenes de deportación y que, en algunos casos, no se presentaron a las audiencias en los tribunales de inmigración. Las autoridades estiman que en Estados Unidos viven de manera ilegal -sin la documentación necesaria- unos diez millones de extranjeros. Pero, las redadas apuntan en lo inmediato a los 2.000 para los que se emitieron órdenes de deportación.



La operación se centrará en las ciudades de Nueva York, Miami (Florida), Houston (Texas), Los Angeles y San Francisco (California), Chicago (Illinois), Atlanta (Georgia), Baltimore (Maryland) y Denver (Colorado), de acuerdo con fuentes oficiales citadas por la cadena de televisión CNN.



Está previsto que también se efectúen redadas en Nueva Orleans (Luisiana), pero el ICE confirmó a las autoridades de la ciudad que suspenderá temporalmente la operación en esa ciudad debido a la la tormenta tropical Barry.

“No abras la puerta”, es el consejo para sin papeles “No abras la puerta, tienes derechos” o “si entran en tu casa, no te resistas”, son consejos que grupos defensores de los inmigrantes ofrecen a los indocumentados ante las redadas decididas por el presidente Donald Trump. Si bien el objetivo de las operaciones inmediatas son personas sin papeles con orden de deportación, el director ejecutivo de la ONG Fiel Houston, César Espinosa, dijo a EFE que “cuando las agencias de inmigración ingresan en una vivienda pueden pagar justos por pecadores, porque pueden abrir la puerta quienes no tienen órden de detención contra ellos”. Sostiene que en la ciudad de Houston (Texas) hay unos 600.000 indocumentados, “la mayoría individuos, pero también hay muchas familias”, en una población de 1,5 millones de inmigrantes, sobre todo de origen mexicano.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP

Trump ya amenazó hace tres semanas con lanzar la misma operación, pero la detuvo un día antes de su comienzo para dar una “oportunidad” a los legisladores del Partido Demócrata de negociar con él un cambio en el sistema de asilo en el país.



Ante la falta de diálogo con los demócratas sobre ese tema, demasiado complejo como para negociarlo en dos semanas, el mandatario anunció que las redadas comenzarían poco después del 4 de julio, Día de la Independencia.

Dos visiones.

El presidente está enfrentado con los dos líderes demócratas en el Congreso, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi y el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer por la situación migratoria insostenible que enfrenta Estados Unidos. Sostiene que las leyes de inmigración son un desastre y motivo de burla en todo el mundo y, por consiguiente, se impone aplicar una profunda reforma que permita al país tener fronteras seguras. Asimismo, reclama los recursos para cumplir su promesa de campaña de construir un muro en la mayor parte de la frontera con México para frenar el arribo ilegal de extranjeros y el tráfico de drogas.



Hasta ahora, el acuerdo ha resultado imposible porque Pelosi y Schumer tienen una visión antagónica a la de Trump sobre la inmigración. Si bien quieren fronteras seguras, rechazan la construcción del muro y plantean un sistema que brinde garantías y permita el acceso a Estados Unidos, tras las verificaciones correspondientes, de los extranjeros que quieren encontrar mejores condiciones de vida o escapan de situaciones de violencia, persecución y represión en sus países de origen.



Trump volvió a calificar el viernes de falsos los informes de prensa que describen condiciones insalubres en los centros de detención de inmigrantes en la frontera, a pesar de que analistas de su gobierno han confirmado problemas de hacinamiento en esas instalaciones.

En la ciudad de San Diego (California), “Luces de libertad” también realizó una manifestación en defensa de los derechos de los inmigrantes sin papeles. Foto: AFP

“Pero he visto (lo que ocurre allí), y que (la congresista demócrata Alexandria) Ocasio(-Cortez) diga que están bebiendo de inodoros, eso se lo ha inventado”, afirmó.



Ocasio-Cortez es congresista por el 14° Distrito de Nueva York y surge como una de las nuevas figuras del Partido Demócrata que desafía el liderazgo de Nancy Pelosi con posiciones de izquierda.



Recordó que el vicepresidente Mike Pence visitó el viernes un centro de detención para inmigrantes en McAllen (Texas), y al ser preguntado si él planea hacer lo mismo, respondió: “Sí, iré”.



Pence preguntó a los extranjeros si las condiciones en que se encuentran son apropiadas y recibió absoluta mayoría de respuestas favorables y alguna queja. Asimismo, conversó con numerosos niños.

Prontos.

Ante las redadas, el gobierno de México que preside Andrés Manuel López Obrador está expectante y pronto para actuar. El mandatario manifestó el viernes, en un encuentro con los medios, que si se producen las deportaciones “tenemos mecanismos de protección para nuestros compatriotas y para los migrantes, como lo estamos haciendo, pero no tenemos que adelantarnos”.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Reuters.

Unos días antes, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que los 50 consulados de México en Estados Unidos se movilizan y ven “la muchas vías legales” para defender a los connacionales. Puntualizó que si fuera necesario, él mismo viajaría a Estados Unidos a defender los derechos de los migrantes.



La Secretaría de Relaciones Exteriores puso a disposición de los consulados el Fondo de Contingencia para las Representaciones de México en el Exterior ante el inicio de las redadas masivas. El Fondo, hasta marzo, registraba el equivalente a unos 1,17 millones de dólares. Tiene como destino atender emergencias derivadas de las acciones emprendidas por las autoridades de Estados Unidos que requieran la utilización de recursos para asistir a los mexicanos afectados. Además, la Cancillería tiene listo a un grupo de 400 abogados y desplegó en las redes sociales una campaña en la que pide a los migrantes mexicanos conocer sus derechos e informarse ante una detención.

Claves de una estrategia Nadie pasa a buscar a escolares Las escenas se reiteran en las nueve ciudades que son blanco de las redadas. Numerosos inmigrantes definieron planes para evadir los operativos de detención a cargo de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés). Algunos ya huyeron de sus hogares y optaron por irse lo más lejos posible de las viviendas que tienen anotadas las autoridades. Otros decidieron acumular reservas de alimentos y agua, mantener la puerta de su vivienda cerrada con llave e ignorar la presencia de los agentes de ICE hasta que culminen los operativos.



Debido a que resultará imposible frustrar todas las detenciones, abogados especializados en inmigración y grupos militantes de defensa de los extranjeros ilegales han entregado planes de contingencia a muchas personas que pueden ser afectadas. Shannon Camacho -coordinadora de la Red de Respuesta Rápida a las Redadas, en Los Angeles, explicó que exhortan a los migrantes que tienen hijos con nacionalidad de Estados Unidos o son residentes permanentes legales que designen a un turor para que los menores no queden desamparados y puedan ser atendidos, en caso de que ellos terminen deportados. “Cuando los padres son detenidos, nadie irá a buscar a los niños a la escuela, y si tienen parientes que necesitan cuidados, nadie estará para darles los medicamentos”, advirtió.