Miles de brasileños salieron a las calles a pedir la destitución de Bolsonaro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Decenas de miles de brasileños protestaron ayer en las principales ciudades del país para pedir la destitución del presidente del país, Jair Bolsonaro, en una convocatoria de partidos y movimientos de izquierda, que también rechazaron el aumento de la inflación y el desempleo.

Las protestas en Río de Janeiro, Salvador, Sao Paulo y Brasilia, además de un centenar de ciudades, fueron convocadas por la “Campaña Nacional Fuera Bolsonaro”, respaldada por una decena de partidos de izquierda, centrales sindicales y el grupo Direitos Já!, que reúne a líderes de 19 bancadas.

Las manifestaciones lograron una mayor adhesión de partidos que en movilizaciones pasadas. En Candelaria, un céntrico barrio de Río de Janeiro, miles de personas marcharon con pancartas que decían “Fuera Bolsonaro” y banderas del Partido de los Trabajadores (PT), del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), del Partido Socialista Brasileño (PSB) y del Partido Democrático Trabalhista (PDT), entre otros.



En San Pablo, decenas de miles de personas se reunieron en la céntrica Avenida Paulista. Otros cientos de manifestantes se concentraron en la Explanada de los Ministerios, en Brasilia. Además se registraron protestas en 20 de los 27 estados de Brasil y en 60 ciudades, incluidas 14 capitales, según un recuento de la prensa brasileña.

Hambre y desempleo.

Meses atrás, las protestas lideradas por movimientos de izquierda se centraron en pedir el impeachment de Bolsonaro por su caótica gestión de la pandemia, que deja casi 600.000 muertos, pero esta vez sumaron reclamos por el aumento de los precios de alimentos y combustibles, así como por los 14,1 millones de desempleados.



La popularidad de Bolsonaro se desplomó en los últimos meses a 22%, su nivel más bajo desde que llegó al poder en enero de 2019.

Comicios.

A un año de los comicios, que se realizarán el 2 de octubre de 2022, el expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva se sitúa como favorito ante Jair Bolsonaro, pero los analistas no excluyen un camino con sobresaltos e incluso un tenso desenlace, como se produjo este año en Estados Unidos.



La popularidad de Bolsonaro se desplomó en los últimos meses; obtendría el 26% de los sufragios en la primera vuelta del 2 de octubre de 2022, frente al 44% para Lula, según una encuesta del Instituto Datafolha, del 17 de septiembre. Aunque todavía no oficializó su candidatura, Lula, cuenta con un fuerte respaldo de las clases populares desde que en marzo la justicia anuló sus condenas por corrupción pasiva y lavado de dinero.



En paralelo, una panoplia de candidatos menores, como el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria (centroderecha), buscan representar una “tercera vía”, que aglutine a quienes no quieren ni a uno ni a otro. En su pulso con la justicia, Bolsonaro llegó a insinuar la eventualidad de un golpe de Estado, ha amenazado con rechazar los resultados si pierde las elecciones, alegando un posible “fraude”, como hizo el exmandatario estadounidense. Analistas afirman que podría tratar de promover actos violentos, como hizo Trump antes de que sus partidarios invadieran el 6 de enero el Capitolio. (Con información de AFP).