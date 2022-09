Mijaíl Gorbachov, homenajes en Occidente y frialdad en Rusia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El mundo occidental rindió tributo a Mijaíl Gorbachov, en especial por su aporte para terminar con la Guerra Fría. En Rusia, en cambio, su deceso el martes a la edad de 91 años fue recibido casi con frialdad, pues muchos en su propio país asocian su figura al colapso de la Unión Soviética.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que Gorbachov era un hombre con “visión extraordinaria”, un líder poco común, con la imaginación para ver que un futuro diferente era posible y el coraje para arriesgar toda su carrera para lograrlo.



“No olvidaremos que la perestroika hizo posible el intento de establecer una democracia en Rusia, y que la democracia y la libertad pudieran ser una realidad en Europa, que Alemania pudiera reunificarse y que el telón de acero desapareciera”, subrayó por su lado el canciller alemán, Olaf Scholz.



Agregó que Gorbachov fue “un valiente reformista y un estadista que se atrevió a mucho”, epítetos elogiosos que repitieron mandatarios de diversas latitudes.

Para el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, Gorbachov “hizo más que cualquier otro individuo para lograr un final pacífico de la Guerra Fría”.



El presidente francés, Emmanuel Macron, destacó que era un “hombre de paz”, y su homólogo italiano, Mario Draghi, elogió su oposición a una “visión imperialista de Rusia”.



China, que el Kremlin presenta ahora como su gran socio político y económico, elogió la “contribución positiva” de Gorbachov en el acercamiento entre Pekín y Moscú.



Los reyes de España expresaron su “más sentido pésame por la triste pérdida” de Gorbachov. La Casa Real española informó de que Felipe VI y la reina Letizia han enviado un telegrama de pésame por el fallecimiento, el que destacan que “ha sido, sin duda, una gran personalidad en su país, en Europa y en el mundo”.

“Su labor en la escena internacional -recuerdan- fue reconocida con el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 1989, con el premio Nobel de la Paz en 1990 y con el premio Carlos V de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste en 2002”.



La excanciller alemana Angela Merkel recordó a Gorbachov como el “estadística excepcional” que “cambió para bien el mundo” y la vida de personas que, como ella, crecieron en la extinta Alemania comunista.



“Mijaíl Gorbachov cambió fundamentalmente mi vida. Nunca le olvidaré”, escribió Merkel, en un comunicado transmitido por su oficina tras la muerte el expresidente soviético y uno de los artífices, junto con el excanciller Helmut Kohl, de la reunificación alemana.



Gorbachov escribió “una página de la historia”, recordó Merkel, quien expresa su profundo dolor por la noticia de su fallecimiento.



El papa Francisco dijo que Gorbachov era “un respetado hombre de Estado”, informó la Santa Sede en un comunicado. “Me gustaría ofrecer mis más sinceras condolencias a usted, a todos los miembros de su familia y a aquellos que vieron en él a un respetado hombre de Estado”, escribió en un telegrama enviado a la hija del padre de la perestroika, Irina.

En Rusia

Para el presidente ruso Vladímir Putin, Gorbachov “fue un político y un estadista que influyó enormemente en la marcha de la historia mundial”, según el telegrama de condolencias que envió a la familia.



En ese telegrama, Putin destacó que Gorbachov dirigió el país en un “período de complejos y dramáticos cambios, de desafíos sociales, económicos y de política exterior de gran envergadura”, pero omitió todo juicio de valor sobre su gestión y su política de transformaciones democráticas conocidas como la perestroika.



Las palabras del mandatario ruso llegaron después de los numerosos homenajes de los dirigentes occidentales, mucho más emotivos hacia quien recibió el premio Nobel de la Paz en 1990.



Y es que son muchos los rusos que achacan a Gorbachov y a su política de cambios el colapso de la Unión Soviética, que el propio Putin llegó a calificar como “la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX”.

Para el líder de los comunistas rusos, Guennadi Ziugánov, Gorbachov fue “uno de aquellos gobernantes que traen desdicha y desgracias a su pueblo”.



“Soy una persona educada en las tradiciones de la cultura ortodoxa rusa, del patriotismo soviético, y me atengo a la norma de que o se habla bien o no se dice nada de los fallecidos, pero esto no se aplica a los políticos de los que depende el bienestar de la gente y la dignidad de todo un Estado”, subrayó.



Otros políticos rusos, como el jefe del partido oficialista Rusia Justa, Serguéi Mirónov, han reconocido que la política de Gorbachov fue para los soviéticos una bocanada de aire fresco y una esperanza de grandes cambios.

Pero según Mirónov, como resultado de este experimento “los habitantes de la Unión Soviética, perdieron un magnífico país y en lugar de democracia y derechos humanos llegaron el caos y la miseria para millones de rusos”.



Gorbachov falleció este martes a la edad de 91 años en el Hospital Clínico Central de Moscú donde se hallaba ingresado desde hace meses debido a una grave enfermedad.



Su funeral está programado para este sábado en Moscú en el mismo cementerio donde está su esposa Raisa. (AFP, EFE)

El funeral será el sábado en Moscú El funeral de Mijaíl Gorbachov se realizará en Moscú el sábado, informaron agencias de prensa rusas que citan a su hija y a la fundación del último líder de la Unión Soviética. La ceremonia tendrá lugar el 3 de septiembre en la Sala de las Columnas de Moscú y luego Gorbachov será enterrado en el prestigioso cementerio de Novodevichy, señaló la agencia Interfax, que cita a la hija Irina.



Históricamente, la Sala de las Columnas era usada para los funerales de altos líderes soviéticos, como el de Joseph Stalin en 1953.



“Respetó la voluntad de elector”



El encarcelado opositor ruso Alexéi Navalni elogió ayer miércoles a Mijaíl Gorbachov, por abandonar el poder “pacíficamente”. “Renunció pacífica y voluntariamente, respetando la voluntad de sus electores. Solo esto es un gran logro para los estándares de la antigua URSS”, dijo Navalni en Twitter. Navalni añadió que Gorbachov “fue uno de los pocos que no usó el poder y las oportunidades para su beneficio y enriquecimiento personal” y que fue bajo su mandato que se liberaron los últimos presos políticos. Navalni, el principal opositor al Kremlin, cumple actualmente una condena de nueve años de prisión. Navalni ganó notoriedad con un blog que denunciaba la corrupción en Rusia.

“Regaló al mundo 30 años de paz”



El periodista ruso Dmitri Murátov, premio Nobel de la Paz 2021, afirmó que Mijaíl Gorbachov regaló “treinta años de paz” a Rusia y el mundo. “Nos regaló 30 años de paz, sin amenaza de una guerra nuclear y global. ¿Quién más puede ser capaz de eso?”, señaló Murátov, que añadió que “el regalo se acabó”. Según el director del periódico independiente Nóvaya Gazeta, cerrado en Rusia, Gorbachov despreciaba la guerra y consideraba que “el tiempo de resolver los asuntos del orden mundial por la fuerza había quedado en el pasado”. “Creía en que los pueblos decidían. Liberó a los presos políticos. Detuvo la guerra en Afganistán y la carrera de armamentos nucleares”, escribió. Murátov recordó que la aversión de Gorbachov por la guerra era tal, que en una ocasión le contó que se había negado en un simulacro a apretar el botón de ataque nuclear.