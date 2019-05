Migrantes con inglés y examen de civismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La propuesta mantendría el número de permisos de residencia que Estados Unidos concede al año, pero cambiaría el perfil de los destinatarios de ese 1,1 millón de “tarjetas verdes”.

El objetivo es aumentar del 12% al 57% la proporción de inmigrantes que obtienen esa residencia permanente debido a su talento, sus estudios o su trabajo; mientras que se rebaja del 66% al 33% quienes la logran por sus lazos familiares, y del 22% al 10% los que la consiguen por razones humanitarias o de diversidad.



“Bajo las reglas sin sentido del actual sistema, no podemos dar preferencia a un médico, un investigador o un estudiante (...) Discriminamos a los genios”, denunció Trump.



El presidente propuso crear un sistema de puntos para los aspirantes a residir en Estados Unidos y reemplazar “las categorías existentes de tarjetas verdes con un nuevo visado, el Visado de Construir EE.UU”. Además, y aunque en Estados Unidos no hay idioma oficial, a los inmigrantes se les exigiría aprender inglés y superar un examen de civismo.



El plan migratorio -diseñado por el yerno de Trump, Jared Kushner- busca también acelerar la construcción del muro en la frontera con México, al aumentar las tasas por el comercio o la inmigración y destinarlas a un fondo para la infraestructura fronteriza.



La propuesta de Trump recibió críticas demócratas y de al menos una senadora republicana, Susan Collins, por no incluir una solución al limbo en que se encuentran miles de jóvenes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños, conocidos como “soñadores”.



La oposición demócrata, que controla la Cámara Baja, también criticó a la Casa Blanca por anteponer el “mérito” profesional a la reunificación familiar de los inmigrantes. “¿Están diciendo que la mayoría de la gente que ha venido a Estados Unidos en nuestra historia no tiene mérito porque no tenían un título de ingeniería?”, preguntó la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi. “Este plan que nació muerto no es una propuesta ni remotamente seria”, dijo Pelosi.