México molesto con Trump por tropas en la frontera

México se puso firme ayer jueves ante los planes de Donald Trump de militarizar la frontera. El presidente Enrique Peña Nieto dijo a su homólogo estadounidense que no vuelque hacia México su "frustración por asuntos de política interna".

"Si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos", aseveró el mandatario en un video subido a las redes sociales. Peña Nieto aseguró que México no va a permitir que la "retórica negativa" defina sus acciones, y que a ambas naciones les irá "mucho mejor" si se ponen de acuerdo "como amigos, socios y buenos vecinos" que con la confrontación.

"Se trata de una relación intensa y dinámica (con Estados Unidos), que naturalmente también nos presenta retos. Pero estos desafíos nunca justificarán actitudes amenazantes o faltas de respeto entre nuestros países", dijo Peña Nieto en un mensaje en video difundido por sus redes sociales.

En esta semana, Trump ha sido muy crítico con la caravana de migrantes centroamericanos que recorre México desde el pasado 25 de marzo, y ha anunciado el envío de entre 2.000 y 4.000 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera. Esos efectivos permanecerán en la frontera hasta que se construya el muro, agregó el presidente estadounidense.

Un despliegue de 4.000 miembros de la Guardia Nacional en la frontera representaría un contingente mayor que el que Estados Unidos mantiene en Siria, y equivalente a la mitad de las tropas que continúan en Irak.

La Guardia Nacional fue desplegada anteriormente en tres oportunidades a la frontera con México: en 2006 y 2008 con el presidente George W. Bush, y en 2010 con Barack Obama.

En esos tres casos, la movilización se mantuvo por aproximadamente un año.

Además, Trump amenazó con retirar a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, por su sigla en inglés), clave para la economía mexicana, si el gobierno mexicano no detenía a los migrantes.

La secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, le aseguró al canciller mexicano, Luis Videgaray, que los efectivos de la Guardia Nacional "no portarán armas ni realizarán funciones de control migratorio o aduanero".

El presidente mexicano Peña Nieto dijo que desde su país están "listos" para negociar y llegar a acuerdos, "pero siempre partiendo de la base del respeto mutuo" y a través de un diálogo "con seriedad, de buena fe y con espíritu constructivo".

Evocando las palabras de John F. Kennedy, Peña Nieto esgrimió: "No tendremos miedo a negociar, pero nunca vamos a negociar con miedo".

Con el video, Peña Nieto envió un mensaje más contundente que los pronunciamientos moderados que hasta el momento habían lanzado los integrantes del Ejecutivo.

Entre ellos, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, quien dijo que México "no tiene intención de suspender" la cooperación en seguridad con Estados Unidos y que busca una relación "diáfana, abierta, transparente y franca" con el país vecino.

Por su parte, el Senado mexicano aprobó el miércoles, de forma unánime, un pronunciamiento con el que condenó las expresiones "infundadas y ofensivas sobre México y los mexicanos" de Trump y le exigió al líder estadounidense respeto.

Asimismo, los legisladores pidieron que el Gobierno mexicano suspenda la cooperación bilateral en migración y delincuencia organizada, mientras el republicano "no se conduzca con civilidad y respeto".

Cae apoyo a Trump.

Mientras los votantes de Trump siguen apoyando en gran medida las políticas de inmigración del presidente, su aprobación se ha erosionado en parte desde que asumió el cargo, según una encuesta de Reuters/Ipsos.

El 41% dijo en marzo que aprueba las políticas de inmigración de Trump, una reducción desde el 48% en febrero del 2017. El 21% dijo que "aprueba firmemente" el manejo de Trump de la política sobre inmigración, frente al 27% de febrero de 2017. El 38% dijo que "desaprueba firmemente" el manejo, un alza frente al 31% en febrero del 2017.

