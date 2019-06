México intercepta a más de 51.000 ilegales que cruzan de Guatemala

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Que en la tierra nada nos detenga”, clama sobre un muro el grafiti de un jaguar como si protegiera a una multitud de migrantes pero la realidad es que en la frontera de México con Guatemala, el sueño americano de los centroamericanos se quiebra cuando son regresados a sus países.

“Preferimos pasar legalmente”, dice a la AFP José Mario sobre el puente que atraviesa el río Suchiate, frontera natural entre México y Guatemala.



“Los que cruzan (el río) los agarran y después los deportan”, explica este hondureño de 53 años, mientras tres autobuses cargados de migrantes emprenden su camino de vuelta a Guatemala.



Detrás de los vidrios polarizados, rostros tristes, la mayoría muy jóvenes.



José Mario forma parte del centenar de migrantes que llegaron a la frontera por la mañana del jueves, y acompaña a una familia de amigos que espera iniciar el trámite administrativo para obtener un permiso de estancia temporal en México. Harto de la violencia y la pobreza en Honduras, no descarta quedarse en México y buscar trabajo.



Algunos de los migrantes que solicitan el permiso migratorio son albergados por autoridades mexicanas en improvisados albergues cerca de las oficinas de migración, donde secan su ropa al sol mientras los niños juegan.



Ante los reclamos del presidente Donald Trump de frenar a la migración ilegal, México ha endurecido su política hacia los migrantes, mayoritariamente centroamericanos.



En lo que va de 2019, unos 300.000 migrantes han ingresado a México. Para impedir que lleguen a la frontera con Estados Unidos, las desbordadas autoridades mexicanas les ofrecen un permiso que les permite circular sólo por el sur del país.



La frontera entre México y Guatemala es extremadamente porosa y no se observa despliegue policial a lo largo del río. La estrategia de las autoridades es colocar retenes en las carreteras que suelen recorrer los migrantes camino al norte.



En las últimas semanas, se han realizado operativos inéditos tanto en las carreteras como en algunos hoteles donde se hospedan migrantes. El miércoles último, en un operativo encabezado por agentes migratorios con el apoyo de un centenar de militares y policías, se bloqueó el paso de una caravana de unos 1.200 migrantes en Chiapas, a unos 12 kilómetros de la frontera.



Luego de producirse una gresca, unos 420 fueron retenidos y trasladados a una estación migratoria.



Según cifras oficiales, entre enero y abril han sido interceptados más de 51.000 migrantes, 17% más que en el mismo periodo de 2018. Las estaciones migratorias, desde donde son expatriados los extranjeros, están saturadas y se han repetidos fugas masivas.



La mayor parte de los migrantes entra a México por el río Suchiate, que en ciertas temporadas puede ser cruzado a pie. Otros abordan improvisadas embarcaciones hechas con neumáticos que trasladan gente y mercancías entre ambos países.



Cristóbal, mexicano de 38 años, se dedica desde hace años a hacer estos trayectos. Él mismo es un exmigrante expulsado de Estados Unidos, donde trabajó cinco años en el sector de la construcción en Dallas, Texas.



“Los migrantes atraviesan confundidos con los (habitantes) locales, a veces no los podemos identificar, y no es nuestro trabajo”, dice a la AFP.