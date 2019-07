México evita por ahora los aranceles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció ayer martes a Donald Trump por asegurar que no aplicará por ahora aranceles a productos mexicanos tras las medidas que ha tomado su país para frenar el flujo de migrantes hacia Estados Unidos.

México desplegó miles de policías militarizados para frenar el creciente flujo de migrantes que cruzan su territorio hacia Estados Unidos. “Agradezco incluso que el presidente Trump nos está dando a conocer que se está cumpliendo con el compromiso y que no hay amenazas de aranceles”, dijo López Obrador en su habitual conferencia de prensa matutina.



“Vamos siempre a buscar el diálogo, no queremos guerra de aranceles, no queremos guerra comercial”, destacó López Obrador.



México acordó con Estados Unidos intentar frenar las caravanas de migrantes, tras amenazas de Trump de aplicar aranceles a los productos mexicanos. México se comprometió a reducir significativamente el número de migrantes que llegan a su frontera con Estados Unidos en un período de 45 días a partir del 7 de junio.



Si eso falla, López Obrador considerará cambiar sus leyes para que México se convierta en un “tercer país seguro”, que supone que las personas que solicitan asilo en un país, puedan recibir el mismo tipo de protección en otra nación.