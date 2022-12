México duplicará los días de vacaciones a partir del próximo año

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Senado mexicano ha aprobado este miércoles por unanimidad duplicar los días de vacaciones laborales. La reforma a la Ley Federal del Trabajo permite a los trabajadores disponer de un mínimo de 12 días, frente a los seis actuales. Además, este periodo de descanso será continuo, a menos que el empleado prefiera fraccionarlo. Con esta votación, el Congreso da luz verde a una de las iniciativas más esperadas de la legislatura, después de medio siglo sin cambios al régimen de vacaciones. Aunque todavía debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación, está previsto que la reforma entre en vigor el 1 de enero.

La iniciativa fue presentada en febrero por Movimiento Ciudadano, pero ha logrado el apoyo de todo el espectro político. Los trabajadores tendrán el doble de días de descanso una vez cumplan un año en la empresa. A partir de entonces, aumentarán en dos días por cada año trabajado hasta llegar a 20. Luego del quinto año en la empresa, se darán dos días más por cada lustro de servicios. Aunque un mínimo de 12 días serán continuos, los empleados tendrán la “potestad” de dividirlos como quieran. Esta es la única modificación que introdujo la Cámara de Diputados al dictamen aprobado por el Senado a principios de noviembre, lo que obligó a devolverlo a la Cámara Alta para su votación final.



Durante el debate, sin voces en contra, la senadora de Movimiento Ciudadano Patricia Mercado, una de las impulsoras, ha dicho que la iniciativa busca devolver a los ciudadanos “la soberanía sobre el tiempo que les pertenece”. “En diálogo con la Cámara de Diputados, pudimos lograr este acuerdo. Sí, tenemos que trabajar para vivir, pero no es racional ni saludable vivir para trabajar”, ha declarado. El senador Germán Martínez, del Grupo Plural, también ha aplaudido la medida, aunque ha acusado a los empresarios de “hacer grilla” en el Congreso para tratar de echarla para atrás. “El trabajo no es mercancía; es un valor. ¡Entiéndanlo, empresarios!”, ha lanzado.



La reforma ha sido objeto de una intensa campaña de cabildeo por parte del sector privado. Las asociaciones patronales habían pedido que el aumento de las vacaciones se hiciera de forma escalonada, con nueve días en 2023 hasta llegar a los 12 en 2026. Además, habían reclamado que los 12 días no fueran continuos para no afectar económicamente a las pequeñas y medianas empresas con poco personal. Según un cálculo de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la reforma supondrá un costo de entre un 2% y 3% de la nómina anual de las empresas.

Por momentos, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados se mostró abierta a considerar alguna de las preocupaciones empresariales y se propuso revisar la minuta original aprobada por el Senado. En la Comisión del Trabajo, el partido mayoritario planteó que solo seis días fueran continuos y que la distribución del resto tuviera que ser negociada con los patrones. La propuesta causó el rechazo de los senadores e indignación entre las filas de Morena. La diputada Susana Prieto denunció un retroceso respecto a la iniciativa original. Finalmente, se optó por volver a los 12 días continuos y eliminar la necesidad de una negociación con los patrones.



Los días de vacaciones en México no han cambiado desde la promulgación de la Ley Federal del Trabajo en 1970. Los empleados mexicanos tenían menos vacaciones que los de cualquier país de su entorno. Seis días de descanso en el primer año, frente a la recomendación de 18 días de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). México era el país de la OCDE donde más se trabajaba: 2.128 horas al año por empleado, frente al promedio de 1.716 de este grupo de países.