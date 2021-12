México: el dolor de los familiares de migrantes muertos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Familiares de los 55 migrantes fallecidos en un accidente de carretera de México acudieron el fin de semana desconsolados a la morgue de Tuxtla Gutiérrez, para identificar a sus seres queridos.

De 111 personas hospitalizadas tras el siniestro en Chiapas, 25 fueron dadas de alta y 30 tienen “pronóstico reservado”, informó la noche del sábado la secretaría de Salud de Chiapas en un comunicado. Según las autoridades, la mayoría de las víctimas son de nacionalidad guatemalteca.

Entre el viernes y el sábado varios cuerpos fueron trasladados a los municipios costeros de Tonalá y Pijijiapan, debido a que la morgue de Tuxtla Gutiérrez no tiene suficiente capacidad, señaló el secretario de Protección Civil de Chiapas, Luis Manuel García.



El funcionario declaró que los pacientes dados de alta fueron llevados a un hotel por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM). En ese grupo figuran 17 guatemaltecos y tres dominicanos, según García, quien no proporcionó información sobre las demás personas.



Las autoridades mexicanas y guatemaltecas anunciaron que facilitarán la repatriación de los cadáveres, pero no han precisado cuándo comenzará el proceso.



Asimismo informaron que personas originarias de Honduras, Ecuador, México y República Dominicana también viajaban en el vehículo que impactó contra un puente peatonal en una curva, presuntamente por exceso de velocidad.



Fronterizo con Guatemala, Chiapas es el principal punto de acceso de indocumentados, quienes son transportados en condiciones inhumanas en tráileres hacia el norte del país por traficantes de personas.



El pasado viernes los gobiernos de Guatemala, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, México y República Dominicana anunciaron la conformación del “Grupo de Acción Inmediata para detener y presentar ante la justicia a los traficantes de personas responsables de la tragedia”. Invitaron a otros países de la región a sumarse a la iniciativa.



En lo que va de este año, 821 migrantes han muerto en viajes por América Central o América del Norte, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Riesgos

En otro orden de temas, México homenajeó ayer a la Virgen de Guadalupe, con una de las peregrinaciones católicas más grandes del mundo, desafiando los riesgos de un repunte de la pandemia en un país que mantiene abiertas sus fronteras.



Se calcula que desde el pasado viernes y hasta ayer domingo 4,2 millones de personas hayan acudido a la Basílica de Guadalupe, en el norte de Ciudad de México, frente a 11 millones de 2019, para reanudar un culto suspendido el año pasado por el COVID-19.



Contrariamente al pánico en muchas partes del mundo, Ciudad de México no ha tomado ninguna medida en particular tras el anuncio, el 3 de diciembre, de un primer caso de la variante ómicron en su territorio.



El séptimo país más visitado del mundo sigue siendo uno de los pocos cuyas “fronteras permanecen abiertas a los viajeros”, como indican los sitios web de sus embajadas.



Así, tras meses de “luces rojas”, las reuniones masivas al aire libre se han sucedido durante un mes y medio: desfile por el Día de Muertos a principios de noviembre, Gran Premio de Fórmula 1, Feria Internacional del Libro de Guadalajara, discurso del presidente ante decenas de miles de personas el 1 de diciembre. Igualmente, el partido de ida de la final del campeonato de fútbol entre León y Atlas se jugó frente a 23.500 personas la noche del jueves.