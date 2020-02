México confirmó dos casos de coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El gobierno de México confirmó el viernes los dos primeros casos de coronavirus en el país, uno de ellos en la capital, pero pidió a la población estar tranquila al asegurar que está preparado para afrontar la situación.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que el primer caso corresponde a un hombre de 35 años que está hospitalizado en la capital del país, en aislamiento médico. Estuvo en el norte de Italia alrededor de mediados de mes.

"Está en condiciones de salud estables, tiene una enfermedad leve, no tiene neumonía, tiene los síntomas parecidos a un catarro", además que no tiene enfermedades previas, dijo el secretario en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.



Como consecuencia de este caso, confirmado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), fueron aisladas cinco personas, y del "estudio de contactos" de ese paciente fue localizado un segundo caso que está en el norteño estado Sinaloa, detalló López-Gatell.



Se trata de un hombre de 41 años que se encuentra aislado en un hotel cuyo caso fue confirmado por un laboratorio estatal de Sinaloa.



López Obrador pidió calma a la población asegurando que el país tiene la capacidad para enfrentar la situación. Informó que todas las noches a las 21.00 local se dará un reporte sobre el desarrollo de los casos locales de coronavirus.



El subsecretario de Salud dijo que por ahora las clases no serán suspendidas y recomendó a la población evitar saludos de mano y besos.