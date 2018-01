A 2 meses de la desaparición, crean comisión para saber qué pasó con el ARA San Juan

Argentina creó hoy lunes una comisión bicameral en el Parlamento para investigar las causas de la desaparición del submarino ARA San Juan, del cual no se tiene rastros desde hace dos meses y que habría sufrido un accidente en el Atlántico Sur que acabó con la vida de sus 44 tripulantes.



El último contacto con la nave fue el 15 de noviembre, cuando reportó que un problema eléctrico había causado un principio de incendio mientras se dirigía a su base en la costa atlántica. Un masivo operativo internacional no halló rastros y dos semanas después la Armada descartó que hubiese probabilidades de que la tripulación estuviese con vida.



La comisión legislativa -que tendrá un año para informar sus conclusiones- se suma a otras dos pesquisas del Ministerio de Defensa y de la Armada y a una investigación de una jueza federal, dijo el lunes el portavoz de la Armada, Enrique Balbi.



El caso ha despertado fuertes críticas sobre el comportamiento de la Armada y su falta de recursos, lo que derivó en el retiro de su máxima autoridad.



Argentina ha continuado con la búsqueda de rastros del ARA San Juan -un submarino alemán botado en la década de 1980-, pero con el paso de las semanas se retiraron muchos países que colaboraron en el operativo, entre ellos Estados Unidos.



Rusia aún mantiene su cooperación, pero las autoridades de Argentina ya han pedido presupuestos a empresas para continuar asistiendo a la Armada en la búsqueda cuando la ayuda rusa cese.



"Hasta el momento fueron contactadas cinco empresas que tienen personal y medios idóneos para este tipo de búsqueda", dijo Balbi. "Aún no está definido qué empresa, pero ya hay alternativas", afirmó.

RELACIONADAS Estados Unidos retira su principal ayuda en la búsqueda del submarino ARA San Juan By Alejandro Mendieta Estados Unidos retira su principal ayuda en la búsqueda del submarino ARA San Juan Estados Unidos retira su principal ayuda en la búsqueda del submarino ARA San Juan Justicia dispuso allanamiento de la Armada en marco de investigación por submarino By Irene Nuñez Justicia dispuso allanamiento de la Armada en marco de investigación por submarino Justicia dispuso allanamiento de la Armada en marco de investigación por submarino El capitán del submarino había informado por escrito que estaba apto para navegar By Irene Nuñez El capitán del submarino había informado por escrito que estaba apto para navegar El capitán del submarino había informado por escrito que estaba apto para navegar