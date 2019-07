Merkel en defensa de congresistas demócratas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La canciller alemana Angela Merkel cargó ayer viernes contra los tuits del presidente Donald Trump contra cuatro mujeres congresistas demócratas de origen extranjero. “Me distancio claramente” de estos ataques y “soy solidaria” con estas mujeres, dijo Merkel en conferencia de prensa.

“La fuerza de Estados Unidos reposa en el hecho de que gente de diferentes (orígenes) contribuye a la grandeza del país”, afirmó la canciller.



Por ello, esos tuits de Trump atacando a las cuatro representantes del partido Demócrata “son contrarios a la grandeza de Estados Unidos”, alegó Merkel.



El lunes, la primera ministra británica, Theresa May, ya había considerado “totalmente inaceptables” las declaraciones de Trump sobre las congresistas demócratas.



El ministro británico del Interior, Sajid Javid, instó a las personalidades públicas a “moderar sus expresiones” para no contribuir a atizar las divisiones, y aseguró que a él, de padres paquistaníes, también le instaron a volver a su país cuando era niño.



En un tuit, Trump se preguntó, aludiendo a las congresistas, muy críticas con su gestión: “¿Por qué no vuelven y ayudan a arreglar los lugares completamente quebrados y plagados de crimen de donde provienen?”.



Trump no nombró a ninguna congresista, pero se refería a Alexandria Ocasio-Cortez, de Nueva York; Ilhan Omar, de Minesota; Rashida Tlaib, de Michigan; y Ayanna Pressley, de Massachusetts.



Omar tildó el jueves de “fascista” a Trump después de que en un mitin los partidarios del presidente gritaran “¡Devuélvanla!”, en referencia a esta legisladora nacida en Somalia.



Omar es la única de las cuatro que no nació en Estados Unidos.



La relación entre Trump y Merkel ha sido tensa desde el principio, y el presidente de Estados Unidos cargó contra la canciller alemana incluso antes de asumir el cargo.



Durante su campaña electoral, Trump calificó de “error catastrófico” la decisión de Merkel de acoger a un millón de solicitantes de asilo y sugirió que estaba “arruinando Alemania”.



Merkel había compartido una relación visiblemente amistosa con el expresidente estadounidense Barack Obama.