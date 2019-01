El mensaje de Nicolás Maduro a Donald Trump: "Hands off Venezuela"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante una conferencia desde el Palacio de Miraflores, el sucesor de Hugo Chávez acusó a Washington de fomentar un golpe de Estado y se dirigió personalmente al presidente de Estados Unidos.



"Donald Trump, con Venezuela no te metas. Hans offs Venezuela (sic). Donald Trump, hands off Venezuela. De inmediati (sic)!" [por "immediately", es decir, "de inmediato"], dijo Nicolás Maduro ante la risa de los presentes.



"¿Se dice así?", consultó luego Maduro. "¿No se dice inmediaty?", dijo, e insistió: "¡Inmédiaty!". "Not that way Donlad Trump", agregó "¡Intervencionismo en Venezuela, no!", agregó.



Una "guerra psicológica infantil"

Por otra parte, Maduro acusó al consejero de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, de desplegar una "guerra psicológica infantil", luego de que el funcionario dejara ver una nota que decía "5.000 soldados a Colombia".



"El señor Bolton, (...) con una guerra psicológica infantil (...), con una carpeta diciendo 'vamos a mandar 5.000 tropas a Colombia' ¿Esa es la forma infantil de dirigir una política exterior?", dijo Maduro durante ejercicios militares en la base aérea más grande del país, en Maracay (norte).

Maduro, quien acusa a Bolton de liderar un "golpe de Estado" en su contra, aprovechó para burlarse de él comparándolo con un personaje del fallecido comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños ("Chespirito"). "Miren la foto del doctor Chapatín", dijo.



Bolton pidió a la Fuerza Armada venezolana, cuyo alto mando expresa "lealtad absoluta" a Maduro, que acepten "una transición pacífica, democrática y constitucional del poder", en una muestra de apoyo al líder opositor Juan Guaidó, jefe del Parlamento, quien se autojuramentó presidente interino el 23 de enero.

Además de Washington, Guaidó cuenta con el reconocimiento de Estados Unidos y varios países de Latinoamérica.



"Por eso digo: nervios de acero, calma y cordura, confianza en nuestra fuerza y máxima movilización militar en favor de la lealtad, en favor de la patria y en favor de la unión cívico-militar", subrayó Maduro.



"¡Yankee go home!", exclamó ante la tropa el gobernante socialista, declarado "usurpador" por la mayoría opositora del Legislativo.

El lunes, al anunciar ante periodistas nuevas sanciones contra la petrolera venezolana PDVSA, Bolton dejó ver unas notas en un aparente descuido.

"5.000 soldados en Colombia", se pudo leer, escrito a mano, en su libreta.



Consultado por la AFP sobre el significado de esta inscripción, un alto funcionario estadounidense dijo no disponer de información para acreditar estas cifras.

En medio de las tensiones políticas se han registrado protestas y disturbios que dejan unos 40 muertos y 850 detenidos desde el 21 de enero, según Naciones Unidas.



Guaidó, quien ofrece una amnistía a militares que desconozcan a Maduro y estén acusados de cometer delitos durante los 20 años del chavismo, convocó a nuevas protestas para este miércoles y el sábado.