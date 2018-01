Melania Trump rompe con la tradición y llega por su cuenta al Congreso

La primera dama de EE.UU., Melania Trump, rompió hoy con la tradición y viajó sola en auto desde la Casa Blanca hasta el Congreso, donde su marido, Donald Trump, pronunciará esta noche su primer discurso sobre el Estado de la Unión.



La portavoz de la primera dama, Stephanie Grisham, explicó a la cadena CNN que Melania llegó al Congreso antes que Trump porque quería ayudar y "honrar, como los héroes que son", a las 15 personas que la Casa Blanca ha invitado a presenciar el discurso del presidente.



Trump y su esposa tienen previsto volver a la Casa Blanca juntos una vez que concluya el discurso sobre el Estado de la Unión, según dijo un funcionario de la Casa Blanca a la CNN.



La llegada en solitario de Melania al Congreso alimenta los rumores sobre posibles problemas en su matrimonio a raíz del escándalo de Stormy Daniels, la actriz porno que supuestamente tuvo una aventura con el magnate.



La polémica comenzó a mediados de enero, cuando el diario The Wall Street Journal desveló que un abogado de Trump pagó 130.000 dólares a una actriz porno durante la campaña electoral de 2016 para que no hablase en público de una relación que habría mantenido años antes con el presidente.



Esa relación con la actriz Stephanie Clifford, conocida en la industria porno como "Stormy Daniels", habría ocurrido después de que ambos coincidieran en un torneo de golf en California en el verano de 2006, cuando Trump ya estaba casado con la actual primera dama Melania.



Hasta ahora, Melania había acompañado a Trump en todos sus viajes internacionales pero, tras la publicación de esas informaciones, canceló en el último momento sin dar explicaciones su viaje a Davos (Suiza), donde tenía previsto acompañar a su esposo durante el Foro Económico Mundial.



La pareja presidencial no aparece en público junta desde Nochevieja, por lo que la presencia de Melania esta noche en el Congreso ha generado grandes expectativas.



Antes del discurso, Melania cenó junto a tres de los cuatro hijos adultos de Trump (Ivanka, Eric y Tiffany), según mostró la propia Ivanka en un vídeo en su cuenta de Twitter.