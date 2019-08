Mejora salarial, recortes de impuestos y nafta congelada, las medidas que anunció Macri

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tres días después de la bofetada electoral que recibió en las internas, el presidente Mauricio Macri anunció ayer miércoles las medidas con las que piensa tranquilizar los nervios de los argentinos por la marcha de la economía y, al mismo tiempo, recuperar algo de apoyo que le permita pelear con mejores posibilidades las elecciones generales de octubre contra el candidato kirchnerista Alberto Fernández.

Las medidas de Macri se resumen en dos conceptos: beneficios salariales y recortes de impuestos. El paquete incluye además la congelación del precio de la nafta durante 90 días.



Además habrá un aumento del salario mínimo, actualmente de 12.500 pesos mensuales (208 dólares). Es decir, hacer que los bolsillos de los argentinos estén menos vacíos.



“Mi tarea es asegurar la gobernabilidad. El diálogo es el único camino. La incertidumbre ha generado mucho daño y nos obliga a ser responsables. Quiero transmitir tranquilidad en este proceso electoral que ha comenzado”, dijo el mandatario en un mensaje difundido antes de la apertura de los mercados. Más tarde, Macri habló con Fernández.



En su mensaje televisado, Macri hizo autocrítica, aseguró que ha entendido el mensaje de las urnas que le dieron la espalda, y pidió disculpas por su reacción en una rueda de prensa el pasado lunes ante el revés electoral.



“Sepan que respeto profundamente a los argentinos que votaron otras alternativas. A los que votaron por nosotros en el 2015 y esta vez eligieron no acompañarnos. Que ello haya sucedido es pura y exclusivamente responsabilidad mía y de mi equipo de Gobierno”, aseguró.

En reacción a los resultados electorales, el lunes la moneda argentina se depreció casi 20% y la bolsa de Buenos Aires cayó 38% mientras se desplomaban acciones y bonos argentinos en Nueva York.



Después del anuncio de ayer miércoles, la moneda argentina siguió perdiendo valor y cerró la jornada en 62,18 pesos por dólar; una depreciación de 6,19% con respecto al martes. En tanto, la Bolsa caía 2,73%, una hora antes del cierre.

Bolsa de Buenos Aires. Foto: AFP

El mandatario anunció un paquete de medidas “para aliviar el bolsillo de los argentinos”, ya afectados por una inflación de 22,4% entre enero y junio, que sufrirán un nuevo golpe por efecto de la depreciación de la moneda. En el anualizado, junio a junio, la inflación acumuló 55,8%, una de las más altas del mundo.



“Lo que les pedí fue muy difícil, fue como trepar el (monte) Aconcagua. Están afectados y cansados. Llegar a fin de mes se transformó en una tarea imposible”, admitió el presidente sobre sus tres años y medio de gobierno.



Macri “toma tardíamente estas medidas sin tener en cuenta las consecuencias. Intenta mover el consumo y eso no está mal, pero se deben hacer en un marco de acuerdo de 180 días porque si no es riesgoso”, dijo Fernández en declaraciones a El Destape Radio.



“Es como el padre nuestro que rezan los ateos antes de morir, no sirve”, agregó.



Las medidas se extenderán hasta fin de año y tendrán un costo fiscal de 40.000 millones de pesos (unos 665 millones de dólares).

Sectores productivos han llamado a que Macri y Fernández logren un consenso mínimo que calme a los mercados. Sin embargo, Fernández señaló que no desea ser “partícipe” de las decisiones presidenciales.



“Macri debe gobernar hasta el último día, cuenta con mi ayuda para que termine su mandato que no debe estar puesto en duda”, dijo.



“Reflejan la necesidad de enfocarse en los sectores que más han sido afectados por la crisis económica y que le dieron la espalda al presidente en las primarias. Muestran la necesidad de recuperar a por lo menos una parte de esos votantes”, estimó Paula García Tufro, experta del Atlantic Council.



Las principales medidas económicas de Macri.

Aumento del salario mínimo.



El salario mínimo aumentará por segunda vez en lo que va de año, una medida que alcanzará a unos 2 millones de trabajadores. Macri convocó al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, del que participan el Estado, los trabajadores y las empresas.



Beneficios impositivos.



Aumento del 20% del mínimo imponible del Impuesto a las Ganancias, medida que abarcará a unas 2 millones de personas. Pagarán los que cobren más de $ 55.376 (unos 908 dólares) si son solteros y sin hijos, y los casados y dos hijos que cobran más de $ 70.274 (1.152 dólares).



Devolución de impuestos.



Devolución de impuestos ya pagados en el año de $ 12.000 (unos 197 dólares) para una familia tipo con dos hijos y un salario bruto de $ 80.000 (unos 1.311 dólares). Asimismo los trabajadores no pagarán el impuesto al trabajo (11% del sueldo bruto), durante septiembre y octubre.



Asignación por hijo.



Los trabajadores informales y los desempleados obtendrán beneficios a través de la Asignación Universal por Hijo, que incluirá dos pagos extra de $ 1.000 (unos 16 dólares) por hijo, uno en septiembre y otro en octubre. Esta medida alcanza a los 2,2 millones de padres y madres.



Nafta congelada y plazo a Pymes.



Las Pymes tendrán un plazo de 10 años para pagar las deudas vencidas hasta el 15 de octubre con el Fisco (AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos). Esta medida será extensiva también a los autónomos. El precio de las naftas quedará congelado para los próximos 90 días.

AFIP. Foto: Archivo El País.

Becas para estudiantes.



Las Becas Progresar tendrán un aumento del 40%. El importe inicial para un estudiante de estudios superiores será de $ 2.520 mensuales (unos 41 dólares), mientras que par los que cursen el último año obtendrán $ 6.440 (unos 106 dólares). Beneficio para medio millón de jóvenes.