El mecanismo K para cobrar coimas

El fallo del juez Claudio Bonadio por el que procesó ayer lunes a Cristina Fernández de Kirchner por formar parte de una asociación ilícita que cobraba sobornos a empresarios, describe el mecanismo que utilizaron durante el kirchnerismo para quedarse con millones de dólares mediante "retornos y coimas".

"Para ganar una obra pública, la explotación de un corredor vial, una concesión de transporte ferroviario o ser beneficiado con la asignación de subsidios al transporte automotor o empresas prestatarias de bienes y servicios por cuenta y orden del Estado Nacional, una empresa o grupo de empresas entregaban un porcentaje de lo que el Estado Nacional les pagaba, a los funcionarios que Néstor Kirchner y Cristina Kirchner designaban para esos menesteres a fin de recibir esos retornos o coimas", dice la resolución.

Además, explica que los costos estaban "inflados", con el objetivo de enriquecer ilícitamente a funcionarios y empresarios corruptos, a fin de ser utilizados para la gestión política del kirchnerismo, aunque también apunta a que muchos de los sobornos fueron a parar a las arcas de Néstor y Cristina.

"El grueso de esos fondos fueron destinados a engrosar de manera espuria e ilegal el patrimonio personal de quienes entre los años 2003 y 2015 ocuparon los cargos más altos de la república", sostiene Bonadio en su escrito, publicado ayer por el Centro de Información Judicial de Argentina.

Además de Cristina, hubo ayer otros 41 procesados:

Entre ellos el ex ministro de Planificación Julio De Vido, ya en prisión por otros casos de corrupción; Roberto Baratta, el segundo de De Vido y quien se encargaba de recolectar las coimas de los empresarios; Claudio Uberti, el vínculo de los Kirchner con el régimen de Hugo Chávez en Venezuela; José López, ex secretario de Obras Pública, preso desde 2016 cuando intentó esconder bolsos con 9 millones de dólares en un convento; Oscar Centeno, el chofer que anotó en sus cuadernos los traslados de dinero; y Norberto Oyarbide, ex juez afín a los Kirchner, entre otros.

Conexión chavista.

La trama de la compleja nacionalización de una siderúrgica del grupo argentino Techint decretada en 2008 por el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez, destaca en el auto de procesamiento de Cristina Kirchner.

La resolución del juez Bonadio incluye el traumático proceso de la nacionalización de Siderúrgica del Orinoco (Sidor).

Según el juez, los funcionarios que integraban la asociación ilícita para recaudar dinero durante los gobiernos K, además de usar "la sola mención de sus cargos para obtener la entrega indebida de dinero, utilizaron diferentes maniobras ilícitas para lograrlo".

"Persona muy vengativa" El exsecretario de Obras Públicas, José López, quien actualmente se encuentra detenido y bajo un régimen de protección especial, fue el que intentó esconder 9 millones de dólares en un convento en 2016. Su testimonio fue determinante para el procesamiento de Cristina Kirchner. López dijo que cuando fue arrestado no mencionó de dónde venía ese dinero por "temor" a la ex presidenta, a la que definió como "persona muy vengativa".

"Entre ellas corresponde destacar los sucesos ocurridos con el grupo Techint en relación a su empresa Sidor", dijo Bonadio en su resolución.

Según el fallo, Techint "realizó diversos pagos a funcionarios del Estado nacional en relación a Sidor, debiendo destacar que muchas de estas entregas de dinero coincidían con los días que era entregado dinero a Daniel Muñoz" (secretario personal de Néstor Kirchner) en el apartamento de Cristina en el barrio de Recoleta.

Gran parte de lo referido a Sidor en esta causa surge de la declaración ante el juez de Luis María Betnaza, director corporativo de Techint, el mayor conglomerado industrial de Argentina. El empresario, que ayer fue procesado por Bonadio, declaró que en noviembre de 2005 en Mar del Plata, en el marco de la Cumbre de las Américas, se reunió con Chávez, Kirchner y Cristina, ocasión en el que el mandatario venezolano aseguró que Sidor no sería nacionalizada porque "estaban contentos con su desempeño".

Betnaza declaró que entre 2003 y 2005, cuando la relación de Techint con el Gobierno de Kirchner era buena, "la relación con el régimen chavista fue razonable" y el grupo hizo "enormes inversiones" en Sidor.

Pero a finales de 2005, según su relato, se empiezan a ver los primeros "ataques por parte del régimen chavista", lo que motivó que Techint pidiera al gobierno argentino que intercediera ante Chávez "ante el peligro de nacionalización" y en ese contexto se realizó la reunión de Mar del Plata.

En 2007, en tanto, Techint entra en conflicto con el gobierno de Kirchner por discrepancias en torno a obras de un gasoducto en el norte de Argentina y, según Betnaza, "a partir de ese momento se agravan los conflictos con Venezuela", Chávez trata de "corruptos" a Techint y anuncia que va a nacionalizar Sidor. La nacionalización se concreta en 2008.