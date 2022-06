Mayorías en el Congreso, el primer gran desafío de Gustavo Petro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gustavo Petro convenció a la mitad de los colombianos (50,4%) con sus promesas de cambio. Pero ahora el primer presidente electo de izquierda en Colombia tendrá que armar mayorías y vencer la resistencia de militares y empresarios para gobernar un país dividido.

Para vencer a Rodolfo Hernández (47,3%), el exguerrillero y senador de 62 años moderó muchas de sus posiciones más radicales.



Una bancada importante pero no mayoritaria, acompañará las iniciativas del inédito gobierno de izquierda en el parlamento.



“Ahora el problema es la gobernabilidad en el Congreso, Petro debe tratar de proponer lo que llamó un gran acuerdo nacional (...) porque claramente el país está bien fragmentado en dos sectores”, dice Alejo Vargas, profesor de derecho de la estatal Universidad Nacional.

En igual sentido opina Sergio Guzmán, de la consultora Colombia Risk Analysis: “Este resultado no le da un mandato claro para ejecutar sus políticas sin al menos tratar de calmar los cuestionamientos de sus opositores”.



“Se va a enfrentar a una oposición muy dura, porque la derecha en este país es la principal ideología. Aunque esté dispersa en múltiples partidos, les queda fácil asociarse y retar al gobierno de Petro”, anticipa Felipe Botero, profesor de la facultad de ciencia política de la Universidad de Los Andes.



En su primera intervención como presidente electo, Petro envió un mensaje tranquilizador al empresariado que en campaña lo acusó de promover un socialismo fallido.

“Fue una campaña de mentiras y miedo, que íbamos a expropiar a los colombianos, que íbamos a destruir la propiedad privada (...) nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. No porque lo adoremos, sino porque tenemos primero que superar la premodernidad”, expresó ante la multitud que festejaba su triunfo.



Para Botero fue “un mensaje clarísimo a la derecha, diciendo ‘yo soy de izquierda, pero eso no quiere decir que voy a transformar radicalmente el modelo económico’”.



Pero el economista Jorge Restrepo advierte que el exguerrillero y senador aún debe construir “confianza” con el sector productivo. “Tiene que ver con que no se considere a las empresas como rivales sino como gestores del desarrollo y de la creación de empleo (...) es muy difícil porque no hay antecedentes de un gobierno de izquierda a nivel nacional”, dice Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana.



A juzgar por el primer discurso de Petro, los roces no tardarán en llegar: “Dijo cosas que implican regulación, uno de los principales miedos de los mercados”, apunta Botero.



El empresario Mario Hernández, activo opositor de Petro durante la campaña, se mostró abierto a escuchar. “Le llegó la oportunidad a Gustavo Petro de demostrarle al 50% de los colombianos y a mí de que estábamos equivocados”, lanzó en Twitter el empresario.

En los cuarteles

Los militares tendrán que jurar lealtad a un ex guerrillero al que han combatido.



A finales de abril, Petro acusó a miembros de la cúpula militar de estar aliados con el Clan del Golfo, la mayor banda narco del país. En respuesta, el comandante del ejército, el general Eduardo Zapateiro, lo acusó de “politiquería”, en una inusual intervención política del militar.



“La desconfianza entre el presidente y los militares es significativa”, afirma Guzmán, agregando que el izquierdista “deberá seleccionar a un ministro de Defensa que tenga el respeto y la confianza de los miembros de las Fuerzas Militares”.



De lo contrario, subraya, la transición será un “desastre”.



“Lo que hacen todos los presidentes cuando llegan es una purga de los altos estamentos militares (...) Petro tiene que hacerlo con guante de seda”, explica el académico Botero.

En ese sentido, será clave a quién nombra ministro de Defensa. Petro solo ha revelado que le entregará esa cartera a una mujer especializada en derechos humanos.

Contacto con Estados Unidos

Petro mantuvo ayer lunes una conversación telefónica durante 20 minutos con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció el presidente electo. Petro dijo que Blinken le felicitó por su elección y dialogaron “sobre el proceso de paz y las acciones contra el cambio climático en nuestro continente”.



Blinken fue uno de los primeros en felicitar a Petro por su elección el domingo y aseguró que quiere “estrechar” la relación con su gobierno.



“Esperamos trabajar con el presidente electo Petro para estrechar aún más la relación entre Estados Unidos y Colombia, y llevar a nuestras naciones hacia un futuro mejor”, expresó en un comunicado.



Ayer, el Partido Demócrata de Florida se mostró preocupado por la elección de Petro como al señalar que ha estado “alineado en el pasado” con las políticas de Cuba y Venezuela. (Con información de AFP y EFE)