"La mayoría de la gente quiere la pena de muerte"

En Argentina, como en Uruguay, la inseguridad pública está entre los problemas que más preocupan, y también se debate entre políticos y expertos si aumentar o no las penas para los delitos más graves.

Desde hace semanas, los argentinos tienen como uno de los principales temas de conversación el caso Chocobar, el policía que mató a un delincuente mientras lo perseguía. El agente fue procesado por la Justicia porque habría actuado con exceso, pero el presidente Mauricio Macri le expresó su apoyo al reunirse con él la semana pasada y el gobierno le facilitó la defensa legal.

El caso se remonta al 8 de diciembre pasado en el barrio de La Baca, cuando un turista estadounidense fue apuñalado por dos delincuentes para robarle. Uno de los ladrones fue detenido por transeúntes. El otro huyó, pero fue alcanzado por Luis Chocobar, un policía que estaba en el lugar de civil. El delincuente, de 18 años, recibió dos disparos, que según la autopsia fueron efectuados de atrás. Murió poco después en un hospital. Chocobar, de 30 años, fue procesado por homicidio y embargado por 400.000 pesos (unos 20.500 dólares).

La polémica por este caso tomó otra fuerza ayer lunes por declaraciones de uno de los asesores más renombrados del presidente Macri, el politólogo ecuatoriano Jaime Durán Barba. En una entrevista en Radio Con Vos, Durán Barba no quiso entrar en los detalles del caso Chocobar, aunque hizo afirmaciones que dan a entender su posición: "Ningún país del mundo se ha derrumbado porque un policía persiga a un delincuente"; "Creo que la policía está para detener a los delincuentes y no para abrazarlos".

Durán Barba sí se explayó sobre las encuentras de seguridad pública en Argentina y otros países de la región.

"Hemos medido la angustia de la gente frente al delito, hay mucha gente, mucha, que siente que no pueden salir de la casa y que la matan en la esquina. La situación de la seguridad es desesperante", afirmó. Y enseguida lanzó la frase más caliente: "La gente lo que pide es que se reprima brutalmente a los delincuentes. Yo no estoy de acuerdo con eso. Hemos hecho encuestas en Argentina, México, Brasil, Guatemala y Ecuador, y la inmensa mayoría de la gente quiere pena de muerte. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero la gente está desesperada con el delito y no puede estar contenta con que los delincuentes tengan más derechos que los policías", explicó.

La doctrina Macri.

También la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió ayer al caso Chocobar. Bullrich dijo que hay un cambio de doctrina en el gobierno de Macri, por el cual las fuerzas de seguridad dejaron de ser las "principales culpables a la hora de un enfrentamiento" con delincuentes. "Estamos cambiando esta doctrina de la culpa hacia el policía, el policía siempre era culpable. Estamos construyendo la doctrina de que el Estado realiza las acciones para impedir el delito. Puede haber policías que lo hagan mal y en algunos casos los hay, pero el principio es invertir la carga de la prueba que se había hecho doctrina en Argentina: policía en enfrentamiento, policía que iba preso", dijo la ministra también en Radio Con Vos.

Es más, Bullrich anunció que el gobierno tiene la idea de promover una modificación del Código Penal a fin de amparar a los policías en estas situaciones y criticó al juez que procesó y embargó al agente Chocobar.

Bullrich dijo que cuando se convierte al policía en victimario la consecuencia es que "suben los asaltos, suben los crímenes". "Nosotros vamos a cambiar esa doctrina: la doctrina en la que el policía se inmoviliza y mira para otro lado porque si no es culpable. (...) Nosotros como política pública vamos a llevar adelante la defensa de la policía en acción", sostuvo. EN BASE A LA NACIÓN Y EFE

Tiroteo y pánico en el centro de Buenos Aires. El pánico se apoderó ayer del centro de Buenos Aires. Al menos cuatro personas, entre ellas una jueza laboral, resultaron heridas durante el tiroteo en la esquina de la avenida Corrientes y la calle Paraná, en la zona de los Tribunales porteños. El tiroteo se produjo luego que una banda asaltara una joyería. El herido más grave es un hombre de unos 40 años, que recibió un disparo en el tórax. Los delincuentes se tirotearon en tres oportunidades con la policía mientras huían. Se hicieron entre 30 y 40 disparos. El tiroteo final fue en Corrientes y Paraná. Allí cayó herido uno de los asaltantes. Sus cómplices escaparon.

