La mayoría de las ciudades de América Latina y el Caribe son insostenibles ahora y para el 2050 consumirán cuatro veces más recursos fósiles y minerales de lo que se considera sostenible si no se toman medidas en materia de planificación urbana y eficiencia, alertó un informe de la ONU.

Se trata del estudio "El peso de las ciudades en América Latina y el Caribe: requerimientos futuros de recursos y potenciales rutas de actuación", elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Panel Internacional de Recursos (IRP, por sus siglas en inglés), difundido este lunes.

La publicación concluye que las ciudades latinoamericanas podrían reducir a la mitad su consumo de recursos como combustibles fósiles, minerales y alimentos, mientras que combaten la pobreza y la desigualdad.



"Planificar una transformación sostenible es crucial si aspiramos a vivir en una región más limpia, en armonía con la naturaleza y sin dejar a nadie atrás", dijo la directora regional del PNUMA en América Latina y el Caribe, Jacqueline Álvarez.

Álvarez agregó que "urge una recuperación sostenible del COVID-19" y que "este informe alumbra el camino en la dirección correcta".



Las ciudades de la región consumen entre 12 y 14 toneladas per cápita anuales de recursos, por encima de los límites considerados sostenibles de entre 6 y 8 toneladas per cápita al año, según el informe.

Ya en 2015 - el año que las organizaciones tienen mayor volumen de datos regionales - Latinoamérica consumía anualmente entre 12,5 y 14,4 toneladas per cápita de recursos, y más de la mitad del "stock material urbano" estaba las ciudades de Brasil (38,1%) y México (21,1%).



En 2050, con una población regional de 680 millones de personas, el consumo material doméstico urbano podría aumentar hasta las 25 toneladas per cápita si no se realizan cambios.



"Muchos de los habitantes de América Latina y el Caribe sufren hoy los efectos del uso insostenible de recursos: degradación ambiental, falta de acceso a los servicios y, como resultado, un futuro sombrío", declaró Álvarez.



El informe recomienda un paquete de medidas sobre transporte y movilidad sostenible, edificaciones eficientes, residuos, agua y saneamiento para reducir el consumo de recursos, residuos, daño ambiental y emisiones de gases de efecto invernadero, disminuyendo el consumo anual entre 6 y 7 toneladas per cápita para 2050.