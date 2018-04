Mayo del 68: legado vigente o la culpa de todos los males

El paso de los años no solo hacen más viejas a las personas, también sirven para idealizar o desmitificar acontecimientos que marcaron una época. Por estos días se cumplen 50 años de la revuelta estudiantil que el mundo conoce como el Mayo del 68.

Se trató de una serie de acontecimientos que durante semanas pusieron patas arriba a toda Francia e hicieron tambalear al gobierno de Charles De Gaulle, en un año que ya venía marcado por el creciente descontento en Estados Unidos con la guerra en Vietnam, la ventana que algunos creían que se abría con la "primavera de Praga", y el asesinato del líder negro Martin Luther King; y que seguiría con otros hechos grabados a fuego: el asesinato de Robert Kennedy, la invasión soviética a Checoslovaquia que aplastó al "comunismo con rostro humano", y la llegada de Richard Nixon a la Casa Blanca, solo por mencionar algunos mojones.

¿Cuál es el legado del Mayo del 68 pasado medio siglo? Las opiniones varían.

Entre las voces más autorizadas de la época, Eric J. Hobsbawn, en su obra Historia del siglo XX, señala que Mayo del 68 "distó mucho de ser una revolución, pero fue mucho más que el psicodrama o el teatro callejero desdeñado por observadores poco afectos como Raymond Aron. Al fin y al cabo —dice Hobsbawm—, 1968 marcó el fin de la época del general De Gaulle en Francia, de la época de los presidentes demócratas en los Estados Unidos, de las esperanzas de los comunistas liberales en el comunismo centroeuropeo y (mediante los silenciosos efectos posteriores de la matanza estudiantil de Tlatelolco) el principio de una nueva época de la política mexicana".

Sin embargo, según un estudio de la socióloga Julie Pagis, la abrumadora mayoría de los protagonismos que marcaron el Mayo del 68 se mantienen fieles a sus ideas. "Cuando investigamos a las personas anónimas que participaron en el movimiento, nos damos cuenta de que la idea de que la generación de Mayo del 68 dio la espalda a la causa es completamente falta", dice Pagis, analista del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia.

Entre las 170 familias que examinó Pagis para un libro sobre el tema, "solo una persona" viró hacia la derecha. "Hay una gran fidelidad a la izquierda o a la extrema izquierda", afirma. "Aun quieren, por diferentes medios, cambiar el mundo".

El historiador Pascal Ory afirma que el espíritu de Mayo del 68 se ve hoy reflejado en nuevos combates "influenciados por perspectivas libertarias" como el feminismo, el ecologismo o el antirracismo. "En los diez años que siguieron se pasó de una izquierda generalista a izquierdas especializadas: feminista, homosexual, ecologista, regionalista, anticomunista, etc.", explicó Ory al semanario LExpress.

Para Olivier Fillieule, profesor de la universidad suiza de Lausana, la mayoría de los miembros de la generación de Mayo del 68 pagaron un precio por su activismo político, en términos de rechazo social o disminución de las perspectivas de empleo. "El estereotipo del estudiante del 68 que dio la espalda a sus ideas no tiene ningún fundamento" y es a menudo defendido por personas que buscan "culpar de todos los males de nuestra sociedad desde hace 50 años a un supuesto pensamiento del 68", agrega.

Entre los que piensan así están los que culpan al Mayo del 68 de todos los males de la sociedad francesa. Como el caso del expresidente Nicolás Sarkozy (2007-2012), que llamó a "liquidar" los legados de aquella época y acusó a sus líderes de "dar lecciones que no siguen ni ellos mismos". Una izquierda, dice, que ha olvidado a los trabajadores "porque rechaza el valor del trabajo". En 2007, Sarkozy acusó al Mayo del 68 de haber "liquidado la escuela del mérito y del respeto" y "sentado las bases del capitalismo sin escrúpulos ni ética".

El filósofo francés Luc Ferry le da parte de razón y afirma que el Mayo del 68 preparó el terreno al capitalismo. "El movimiento no estaba en contra de la sociedad de consumo", dice Ferry, citando algunos de los eslóganes de la época: "Disfrutar sin obstáculo", "Bajo los adoquines, la playa", por ejemplo. "Había que destruir los valores tradicionales para que el capitalismo globalizado floreciera", señala.

"Lo que ha sucedido en muchas de nuestras sociedades desde entonces se produjo en contra de Mayo del 68", estima Henri Weber, protagonismo de esa época y exlíder de la Liga comunista, que se convirtió en senador y diputado socialista. "El individualismo democrático de izquierda, que de ninguna manera se oponía a lo colectivo, se volvió conservador-liberal después del colapso de la utopía comunista", dice. Y concluye: el fracaso de Mayo del 68 es que hoy "ya no hay utopías". CON INFORMACIÓN DE AFP

LOS HECHOS QUE MARCARON EL AÑO 1968.

Checoslovaquia - Primavera de Pragan

El l 5 de enero es electo Alexander Dubcek a la cabeza del Partido Comunista checo. Dubcek proponía un "socialismo con rostro humano", sin censura y sin presos políticos, con la esperanza de sacar a su país de la profunda crisis en que había caído como consecuencia de las rigideces de los planes quinquenales dictados por una economía centralizada comunista.

La guerra en Vietnam - Matanza de My Lain

Fue el 16 de marzo. Soldados de Estados Unidos matan a 504 personas en la aldea de My Lai, la mayoría de las víctimas eran mujeres y niños.

Asesinato racista - Martin Luther Kingn

El 4 de abril es asesinado el líder negro Martin Luther King en un hotel en Memphis, Tennessee. Medio siglo después, Estados Unidos sigue sin superar los debates sobre racismo, ahora reavivados por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. "No soy racista", tuvo que afirmar el presidente, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de King, el 15 de enero.

Estudiantes a la calle - El Mayo Francésn

Fue una sucesión de protestas entre mayo y junio que pusieron en apuros al gobierno de Charles de Gaulle, que tuvo que adelantar las elecciones.

Asesinato político - Robert Kennedy

El 5 de junio, el senador Robert F. Kennedy, entonces candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, es baleado en el Hotel Ambassador de Los Ángeles cuando se retiraba de un acto político. El gatillo lo apretó un joven de ascendencia palestina. Robert, hermano del también asesinado John F. Kennedy en 1963, murió al otro día, el 6 de junio. Tenía 42 años.

Uruguay violento - Pacheco, MLN, Arcen

El 13 de junio, el presidente Jorge Pacheco Areco implantó las medidas prontas de seguridad. El MLN estaba activo y Uruguay vivía tiempos violentos. El 12 de agosto, fue herido de un disparo en las inmediaciones de la Facultad de Veterinaria el estudiante Líber Arce, en el marco de una protesta contra las medidas aplicadas por Pacheco. Arce fallece el 14 de agosto.

Invasión soviética - Fin de la Primavera de Praga

La noche del 20 al 21 de agosto unos 200.000 soldados y más de 2.000 tanques de los ejércitos invadieron Checoslovaquia. Fin de la Primavera de Praga.

2001 - Odisea del espacio

La película 2001, Odisea del Espacio, del director Stanley Kubrick, se estrenó en abril y fue el acontecimiento cinematográfico del año. Hoy es una película de culto del género de ciencia ficción. Fue producida por la Metro-Goldwyn-Mayer. El guión fue escrito por Kubrick y el novelista Arthur C. Clarke, basándose en un cuento de este último titulado El centinela, escrito en 1948.

México - Matanza de Tlatelolco

El 2 de octubre en la Plaza de Tlatelolco o de las Tres Culturas se congregaron casi 50.000 estudiantes. Entre 250 y 300 murieron en los choques con la policía.

Richard Nixon - Elecciones en EE.UU.

Hasta ahora es el único presidente de Estados Unidos que se vio obligado a dimitir. Richard Nixon, derrotado en las elecciones de 1960 por J.F.K, tuvo su día de gloria el 5 de noviembre de 1968, y volvería a repetir la victoria cuatro años después cuando fue reelecto. Pero sus días en la Casa Blanca estaban contados, y el caso Watergate terminó con su presidencia en 1974.

PERFIL

"Dany el Rojo", la voz de los estudiantes

Daniel Cohn-Bendit fue el líder más representativo de la revuelta estudiantil del Mayo del 68. Nacido en Francia en 1945 de padres alemanes que habían escapado del régimen nazi, "Dany el Rojo" es hoy un eurodiputado que abrazó la causa ecologista. Hace 50 años era un joven anarquista, con actitudes irreverentes que lo hicieron famoso entre sus compañeros de universidad.



Su salto a la fama lo dio el 8 de enero de 1968, en la primera protesta en la Universidad de Nanterre. Ese día desafío al ministro de la Juventud y Deporte, François Missoffe, en oportunidad de la inauguración de una piscina olímpica en la universidad. Dany le recriminó que un informe oficial no hiciera ninguna mención a la sexualidad.



"Con la pinta que usted tiene, seguramente sabe mucho del tema. ¿Por qué no se tira a la pileta y así se saca la calentura?", le dijo el ministro Missoffe.



"Monsieur le ministre, ahora ya tenemos una respuesta, una respuesta digna del ministro de la Juventud de Hitler", le respondió Cohn-Bendit, recuerda el periodista argentino Gustavo Sierra en su libro El 68. El año que marcó a fuego a la Argentina y el mundo.



Cohn-Bendit no solo era uno de los líderes de la revuelta, su imagen se hizo famosa en los diarios y su nombre conocido en todo el mundo.



El gobierno se lo tomó muy en serio, y aprovechando un viaje suyo a Alemania en medio de la revuelta de mayo, le prohibió la entrada a Francia cuando regresaba. Igual entró con el pelo teñido y apareció en la Sorbona donde fue aclamado por los estudiantes, que ocupaban la universidad. "¡Todos somos judíos alemanes!", gritaban en su honor.



El gobierno de De Gaulle lo trató de "anarquista alemán", y algunos funcionarios lo llamaron "judío colorado", y los medios de extrema derecha pedían que lo deportaran a Alemania.



Tampoco contaba con la simpatía del Partido Comunista francés o de la central sindical CGT, que no apoyaron su regreso.



La revuelta terminó sin él en Francia, que había escapado a Alemania para evitar la cárcel poco antes de que la Universidad de Nanterre fuera desalojada por la policía a mediados de junio.



En el año 1975, publicó El gran bazar, y en 1986 La revolución, y nosotros que la quisimos tanto, donde hace una mirada de esa época.