Macri ordenó a los funcionarios de gobierno que no vayan al Mundial

Como parte de las discusiones internas de la nueva mesa política del Gobierno, el presidente argentino Mauricio Macri comenzó a difundir una directiva que será uno de los primeros gestos de austeridad en la nueva política de reducción de gastos para lograr el déficit fiscal: " Ningún funcionario irá al Mundial", dijeron en la Casa Rosada altos funcionarios.

Una de las preocupaciones del Presidente, por estas horas, es que ningún funcionario aparezca fotografiado en algún partido de la selección argentina de fútbol durante la Copa Mundial Rusia 2018, que comenzará el 14 de junio próximo. Algunos funcionarios del gobierno de Cambiemos, incluso Macri, tenían previsto asistir a algún partido.



Pero el jefe del Estado descartó esa posibilidad hace al menos dos semanas, luego de que se desató la crisis cambiaria que terminó con una devaluación del tipo de cambio del 35%.



Más allá de que se descuenta que los funcionarios viajarían con sus propios recursos y no con fondos públicos, lo que quiere evitar la Casa Rosada es mostrar una imagen reñida con la austeridad que impone el difícil momento económico del país. Y mostrar un gabinete enteramente focalizado en resolver los problemas más urgentes y no distraído en Rusia, a más de 17.000 kilómetros de la crisis.



Ese fue uno de los temas que se conversó en las distintas reuniones entre el propio Macri, el jefe del Gabinete, Marcos Peña , el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal , el ministro del Interior, Rogelio Frigerio , y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, además del presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, el vicepresidente y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el dirigente Ernesto Sanz .



En cambio, el Presidente argentino tiene previsto viajar a la próxima Cumbre del Mercosur, que se realizará en Luque, Paraguay, el 18 de junio. Y todavía no está confirmada su participación en calidad de observador de una reunión del G-7, a principios del mes próximo, en Quebec, a la que fue invitado por el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau .



Incluso en la Casa Rosada informaron a La Nación que tampoco van viajar al Mundial el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis , y el secretario de Deportes, Carlos Mac Allister. En rigor, estos funcionarios iban a ir porque debían trabajar para la candidatura de la Argentina, Uruguay y Paraguay para ser sede organizadora de la Copa Mundial 2030. Pero finalmente se supo que no van a participar de una agenda de actividades en las oficinas que la Confederación Sudamericana de Fútbol ( Conmebol ) montará en la capital rusa.



"El Presidente, los ministros,y demás funcionarios no pueden mostrarse en Rusia en medio de la crisis económica y del esfuerzo que le estamos pidiendo a la gente", señaló un funcionario de la Casa Rosada. La idea es evitar fotos incómodas con alto costo político.