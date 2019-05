Mauricio Macri: “Hacer lo fácil nos dejó un país que no tiene ni cloacas”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En un claro mensaje a los sectores de la oposición a los que ha invitado a firmar un gran acuerdo nacional en este año electoral, el presidente Mauricio Macri exhortó ayer domingo a sus compatriotas a no tomar el “camino fácil”, porque esta opción dejó “a un país que no tiene ni cloacas”.

Macri escribió una carta abierta en su cuenta de Facebook bajo el título “La disyuntiva, hacer lo fácil mal o lo difícil bien”. En ella el presidente señaló que “sería muy fácil usar todos los recursos que tenemos y gastarlos en fomentar el consumo para crear un falso clima de crecimiento”. En el mismo sentido, agregó: “Es fácil gastar un punto del PBI para crear una ilusión que dura un rato”.



Luego de mencionar que las consecuencias de tomar la senda fácil “después explotan en todas las direcciones, como está sucediendo ahora en Venezuela”, Macri arremete nuevamente contra la administración anterior de Cristina Fernández de Kirchner: “Es fácil pintar la fachada de un edificio para inaugurarlo usando la cadena nacional y dejarlo todo podrido por dentro”.



“¿Qué quedó de hacer las cosas así? El camino fácil después de 80 años dejó un país que no tiene cloacas”, sostuvo.



“Hacer algo de verdad, cualquier cosa que sea, a cualquier escala, definitivamente es difícil. Y cuanto más grande es lo que querés hacer, más determinación y confianza se necesita”, dice en otro pasaje de su carta.



El presidente comparó la situación en Argentina con los trastornos que trajo en la ciudad de Buenos Aires la construcción del Viaducto Mitre, próximo a inaugurarse y cuyas imágenes, además, acompañan la carta. Macri señaló que fueron 18 meses “complicadísimos, una pesadilla para todos los vecinos”.



“Fue muy incómodo, muy cansador, un fastidio”, escribió el mandatario. Pero ahora “ahí está el viaducto. En pocos meses ningún vecino recordará las peripecias que vivió. Su vida será mejor, las dificultades que atravesaron para llegar a ese cambio serán olvidadas”.



“¿Somos de los que creemos que las cosas son fáciles y buscamos resultados inmediatos aunque sean falsos; o somos de los que sabemos que hacer algo, por pequeño o grande que sea, es complejo, pero que eso nos hará mejores, más poderosos y más libres?”, interrogó Macri al final de la carta. “Estoy convencido de que en lo más profundo de la mente de cada argentino ese dilema ya fue respondido”, concluyó.

Massa dice no.

Sergio Massa, uno de los precandidatos presidenciales a las elecciones de octubre, consideró ayer domingo que la propuesta de Macri de alcanzar un acuerdo entre gobierno y oposición es “electoralista” y “comenzó mal”.



Massa afirmó en un comunicado difundido en sus redes sociales que el de Macri “no fue el anuncio de una negociación real y sincera, sino una nueva operación del Gobierno para distraer y dividir a la oposición”. “El diálogo no se hace a través de filtraciones de prensa; y los acuerdos no se construyen por WhatsApp”, aseveró.



Las críticas de Massa, líder del peronista Frente Renovador, se suman a las de otro precandidato, Roberto Lavagna, quien también consideró que el presidente no busca el consenso.



La propuesta de Macri no incluye al kirchnerismo ni a Cristina, quien aún no lanzó su candidatura.