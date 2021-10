Mauricio Macri declara este jueves por caso ARA San Juan

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Cámara Federal de Mar del Plata rechazó la recusación que el expresidente Mauricio Macri presentó contra el juez Martín Bava, que lo indagará este jueves en la causa por presunto espionaje contra los familiares de los tripulantes del ARA San Juan.

Según la defensa de Macri, Bava demostró tener una animosidad contra el expresidente y prejuzgó cuando lo citó a indagatoria porque lo consideró responsable de los hechos que se investigan en la causa sin antes haberlo escuchado. Para la Cámara, la citación de Macri firmada por Bava “tal vez” no haya sido redactada de forma “adecuada” ni haya tenido una “técnica jurídica laudable”, pero eso no justifica correrlo del caso.



A pesar de que lo sostuvieron al frente de la causa, los camaristas exhortaron a Bava a que en lo sucesivo “guarde la mesura y adecuada compostura al resolver causas judiciales” para evitar “equívocos”.



“Recomendamos al juez de primera instancia que en lo sucesivo modere su estilo”, dijeron los camaristas Eduardo Pablo Jiménez y Alejandro Osvaldo Tazza, que le pidieron que evite incurrir en “expresiones asertivas que no se condigan con el estado procesal del expediente”.

Bava sostuvo que él no dio por probado el delito de Macri sino que describió los hechos que se le imputan, en la misma resolución en la que procesó a otros acusados, como Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, exnúmero uno y dos de la AFI macrista.



Macri está citado a declarar, hoy a las 12, como responsable de haber ordenado tareas de seguimiento y espionaje contra familiares de los tripulantes del ARA San Juan, cuyo hundimiento provocó la muerte de 44 personas. Fuentes de la defensa del expresidente confirmaron a La Nación que va a presentarse. Irá acompañado por su abogado, Pablo Lanusse. Dirigentes del macrismo están organizando una movilización a Dolores en apoyo de Macri.

Argumentos del fallo



“El estilo que impregna el decreto judicial cuestionado e invocado como justificativo de la causal de prejuzgamiento no es suficiente por sí solo como para acceder a la recusación solicitada, ni tampoco considerarlo como motivo de un fundado y objetivo temor de parcialidad, máxime cuando aquellas consideraciones efectuadas por el juez de grado en el marco de una investigación referida se vinculan con otros imputados en el expediente principal”, sostuvo la Cámara.



Los jueces del tribunal destacaron además la importancia de respetar la “garantía institucional del ‘juez natural”, que impone que el acusado sea juzgado por “los jueces designados antes del hecho de la causa”.

Los camaristas destacaron que “no puede prosperar una incidencia recusatoria basada esencialmente en la disconformidad del imputado con el sentido de las resoluciones” adoptadas por el juez, “quien ha sido regularmente designado para obrar en el caso, de acuerdo con la ley y la Constitución”.



Los argumentos de la defensa de Macri contra Bava, según la Cámara, “se sustentan en criterios subjetivos, pero no llegan a alcanzar el grado de objetividad que las normas procesales imponen” para que se justifique sacar al juez del caso.



Todo llamado a indagatoria debe describir los hechos que se le imputan al acusado que es citado a declarar. Los camaristas reconocieron en su fallo de hoy que Bava los describió “en forma asertiva”, pero dijeron que antes había aclarado que esos eran los motivos de “imputación” y que, por eso, no puede considerarse que justifique un verdadero “temor de parcialidad”.

En su resolución, Jiménez y Tazza destacaron que este caso merece especial cuidado por ser Macri un expresidente y por ser los presuntos espiados familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan.



“No puede olvidar el a quo [el juez] la circunstancia de que los magistrados judiciales deben actuar con el recato y la mesura pertinente que las circunstancias particulares aconsejen, como especialmente ocurre en el caso de autos, donde se formula una imputación penal a un expresidente de la Nación Argentina, vinculado con un acontecimiento que involucra profundos sentimientos personales que afectan a los familiares de las víctimas del suceso investigado, y que son caros en general a toda la sociedad”, dijeron los camaristas.