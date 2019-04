Mauricio Macri busca reactivar el consumo en año electoral

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente Mauricio Macri analiza medidas para reactivar el consumo y generar beneficios con alto impacto en pleno año electoral, que serían anunciados este viernes o la semana próxima.

Dentro de las iniciativas analizadas, Macri y su gabinete “tomaron en cuenta” las preocupaciones de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, preocupados por el alza de precios y el perjuicio a las pymes proveedoras de los grandes supermercados. Sus recomendaciones, al igual que las de los gobernadores radicales, serán puestas sobre la mesa en la reunión prevista para mañana jueves, en la que se avanzará con el paquete de medidas destinado a mitigar los efectos del ajuste, informó ayer el diario La Nación.



El jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros Rogelio Frigerio (Interior), Dante Sica (Producción) y Nicolás Dujovne (Hacienda) se reunieron ayer martes para ver estos temas.



El paquete de medidas incluiría el congelamiento de productos básicos mediante el relanzamiento del programa Precios Cuidados, créditos y descuentos para jubilados y beneficiarios de planes sociales y el relanzamiento del plan Ahora 12 para indumentaria y electrodomésticos.

En el entorno de tres de los participantes de esa reunión fueron cautos a la hora de dar precisiones, e insistieron en que el presidente hará los anuncias en estos días.



En tanto, la economía argentina continuará sujeta a cimbronazos hasta que se empiecen a definir las candidaturas y las plataformas para las elecciones de octubre, dijo Gabriel Torres, oficial de crédito senior de la calificadora Moody's.

Tras una breve calma en el verano, la inestabilidad regresó a los mercados argentinos como resultado de la incertidumbre política y los persistentes datos económicos negativos. El riesgo país alcanzó el lunes su máximo del año.



“En la medida que no quede en claro quién va a ganar, y que entre las opciones llegue alguien que quiera hacer un cambio drástico, el riesgo político va a ser alto”, dijo Torres. “La volatilidad no va a desaparecer este año”.



“No sé qué es lo que van a proponer (Roberto) Lavagna o Cristina (Kirchner) si es que llegaran a ser candidatos, quiero verlo, porque hasta ahora no han sido claros”, dijo Torres en una entrevista con Reuters el lunes por la tarde.

“En la medida que la gente tenga miedo a que vuelva un 'cepo' y no pueda sacar su dinero del banco, va a querer comprar dólares”, agregó, en referencia al control que aplicó Cristina en su gobierno para frenar una sangría de divisas.



Actualmente, Moody's estima que este año la economía argentina se contraerá 1,5%, con una inflación de 35%.



“Gane quien gane en Chile, Perú o Uruguay, no estás pensando que pueda cambiar de golpe el acceso a poder financiarte, o que cambie el rol del banco central. Eso es lo que todavía queda pendiente en Argentina”, sostuvo.