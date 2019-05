Mauricio Macri, tras el anuncio de Cristina: “Volver al pasado sería autodestruirnos”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras el anuncio de la senadora y exmandataria Cristina Fernández de que será candidata a vicepresidenta de Alberto Fernández (quien fue jefe de Gabinete de Néstor Kirchner) en las próximas elecciones , el presidente Mauricio Macri aseguró: "Volver al pasado sería autodestruirnos".



En un acto en la ciudad de Buenos Aires con los " defensores del cambio", militantes voluntarios de Cambiemos en este año electoral, Macri pidió "sacar las raíces podridas" y señaló: "El pasado solamente nos va a destruir"

"Es muy importante que hoy estén acá reafirmando que creemos en lo que estamos haciendo, por eso los 'defensores del cambio'. Estamos en el rumbo correcto. Nos va a ir mejor, mucho mejor. Los necesitamos, los necesito", planteó Macri.

"El pasado solamente nos va a destruir. Lo único inmutable es el pasado. Volver al pasado seria autodestruirnos", agregó el Presidente. "¡Salgamos juntos!", arengó.



"Entendemos que el cambio no es una idea, no es algo que sacamos de un libro. El cambio es una fuerza que te transporta, que crece a medida que nos incorporamos al cambio. El cambio en una sociedad no viene de arriba hacia abajo, cada uno de nosotros provocamos ese cambio en la sociedad con nuestra actitud, nuestro trabajo, nuestra forma de comunicarnos, de respetar al otro".

"El cambio es una aventura, pero como toda aventura es estimulante, apasionante, desafiante, tiene riesgos. Pero la vida es así. Y el mundo está en cambio permanente", añadió Macri.



Macri habló de la "ola del cambio" y advirtió: "También tenemos que saber que hay muchos enemigos del cambio: mafiosos, matones, mentirosos, corruptos, perezosos, burócratas".



"Son todos enemigos del cambio, quieren conservar sus privilegios, quieren agitar para que nada cambie, quieren la oscuridad para ellos poder esconderse", concluyó.