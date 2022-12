Mataron a tiros a tres chimpancés de un zoológico de Suecia tras huir de su recinto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un zoológico de Suecia se vio obligado a matar a tres de sus chimpancés después de que huyeran de su recinto, y la situación permanecía fuera de control el jueves según el parque de animales.

Un cuarto primate resultó herido por uno de los disparos, según la empresa que explota el zoológico de Furuvik, situado a poco menos de 200 km al norte de Estocolmo.

"Un chimpancé es considerado como un animal de alto riesgo. Si se encuentra fuera del parque se convierte en un peligro para la vida de las personas", explicó a AFP Annika Troselius, portavoz del grupo Parks and Resorts, que posee el zoológico.



El miércoles por la tarde, cinco de los siete chimpancés escaparon de su recinto por una razón todavía desconocida y se encontraron en libertad dentro del parque.



Según el zoológico, la anestesia "no es una alternativa". "Para disparar una flecha anestésica es necesario estar muy cerca del animal. A esto se añade la necesidad de esperar hasta diez minutos antes de que el somnífero haga efecto", afirmó el establecimiento frente a las críticas sobre la gestión del incidente.



El jueves al mediodía, los cuatro primates aún vivos se encontraban en el sector asignado a los monos, pero aún no habían regresado a su recinto, detalló el zoológico de Furuvik en Facebook.



"Esto significa que no podemos permitir que la gente se mueva dentro del parque y que estamos todavía en estado de alerta", subrayó el establecimiento en un comunicado.



Solamente el personal del parque, cerrado al público por la temporada de invierno, estaba presente en el lugar durante el incidente.