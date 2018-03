"Mataron a mi negrito"; la muerte de un niño de 12 años que conmueve a Argentina

La confusión y las versiones cruzadas dominan la escena pública en medio de la conmoción que se puede ver en las redes sociales, tras la muerte de un niño de 12 años a manos de la Policía de Tucumán, en Argentina.



El hecho ocurrió en la madrugada del 8 de marzo. Las primeras versiones, emitidas por la Policía de la provincia, señalaban que el menor fallecido era Facundo Burgos, de 12 años, quien circulaba junto a otros cinco jóvenes en tres motos cuando fueron interceptados por un patrullero y comenzaron un tiroteo.



Según la versión policial, durante el tiroteo, un efectivo le disparó en la cabeza al niño, y la misma bala rozó en la cabeza al menor que manejaba la moto, de 14 años, quien también resultó herido. Ambos fueron derivados a un hospital cercano, donde el menor falleció.



Pero la historia comenzó a cambiar tras las declaraciones de la familia del niño y de su compañero.



En primer lugar se tuvo que corregir el nombre, ya que el fallecido se llamaba en realidad Facundo Ferreira. Luego, el otro menor herido se dirigió a la fiscal del caso, Adriana Giannoni, y le dijo que él y su amigo habían participado de las picadas en motos que se realizan en el parque 9 de Julio y que estaban volviendo a sus casas cuando se produjo el tiroteo, quedando ellos en el medio.



Luego habló Mercedes Del Valle, abuela de Facundo. La mujer dijo a Página 12 que sobre las 4 de la madrugada del fatídico 8 de marzo, recibió una llamada desde el hospital Ángel Padilla informando que su nieto estaba internado. En el lugar, se enteró que los policías que trasladaron al niño dijeron a los médicos que sus heridas se debían a que se había caído de la moto. Después de haber sido notificada sobre la muerte de Facundo, “los policías nos hacían muecas, se reían, nos hacían burla”, denunció la mujer.



Testigos y pericias

Según Malvina Gómez, tía de Facundo, la fiscal Giannoni informó a la familia que se había realizado una pericia de parafina para comprobar si el menor tenía pólvora en las manos y los resultados fueron negativos. Sin embargo, el diario La Nación, citando a fuentes del caso, informó el sábado que las pruebas habían resultado positivas.



También las versiones se cruzan en cuanto a lo que afirman los testigos. En el informe de La Nación, un testigo aseguró que Facundo y su amigo escapaban de los policías junto a un grupo de motociclistas, pero Malvina afirmó que “hay un testigo taxista que vio cómo el mismo policía que le pegó el tiro, lo agarró a patadas en el piso” a Facundo.



Este lunes se llevará a cabo una manifestación frente al edificio de Tribunales de Tucumán. "Nos vamos a plantar delante de la Giannoni, porque ella le dijo a mi mamá que al nene le había salido negativo la parafina. Hay testigos. Entonces, algo están encubriendo”, afirmó la tía del niño.



Romina Ferreira, la madre de Facundo, denunció que luego de dar declaraciones a los noticieros de televisión salió al centro para comprarle ropa a uno de sus hijos. Al volver a su casa contó que un policía le dijo desde un patrullero: "La próxima bala va para tu otro hijo", y se rió de ella.



“Todo lo malo que dice de él es mentira, mentira, mentira. No era un delincuente. Dicen eso porque vivimos en una villa de emergencia y se creen que pueden decir eso y matarnos como lo mataron a él, como a un perro”, afirmo Hilda, otra tía del menor.

La carta de la abuela

Mercedes Del Valle publicó el 10 de marzo una carta en La Garganta Poderosa, una revista que se enfoca en la vida de las personas que viven en las villas.



Ya no me quedan lágrimas. Nos destrozaron la vida. El Negro era un niño maravilloso, lleno de amistades, que no tenía problemas con nadie. Y anteayer a la madrugada, a pocas horas de su primer día en la secundaria, lo mataron, me lo mataron. Tenía 12 años: 12 años, tenía, ¿entienden? Un niño, hermanito de otras dos niñitas, de repente pasó a estar en el hospital Ángel Padilla, tirado en un rincón, con la cabeza destrozada… Era una criaturita, mi criaturita.



¿Cómo se hace? ¿Cómo hacemos? ¿Quién se lleva este dolor? Para colmo, debemos soportar infinidad de historias falsas, circulando por internet o televisión, porque no, nada hubiera justificado lo que hicieron, pero mi nieto no robaba, ni manejaba un revólver, como inventa la Policía. Había terminado la primaria en la escuela Miguel Lillo con muy buenas notas y estaba por arrancar su nuevo ciclo en la ENET Nº5. Ya tenía todos los útiles, la mochila preparada y su ropa lista. Es más, acabábamos de comprar unos zapatos que no le gustaban para nada, pero los necesitaba para arrancar el colegio. Vivía conmigo y con sus tíos, en mi casa, en el barrio Juan XXIII, conocido como Villa Bombilla, en Tucumán.



El miércoles a la noche, Facu salió en moto con Juan, un amigo dos años más grande, para ir a ver las picadas en el Parque 9 de Julio, como es común acá entre los changos… Al regresar, pasada la medianoche, unos uniformados les dispararon a quemarropa, así, ¡a quemarropa! No existió ningún enfrentamiento. Y en cuanto nos enteramos, salimos corriendo al hospital, donde nos recibieron con mentiras los voceros arreglados con las Fuerzas. “Sufrió un accidente vial”, nos dijeron. Y minutos después, la tomografía nos anunció que había fallecido por el tiro de un arma 9mm.



La versión oficial vino acompañada por un cordón policial, porque “íbamos a generar problemas”. Y entonces inmediatamente fuimos a la Comisaría 1ª, donde nos dijeron que los agentes ya estaban detenidos. Éramos dos mujeres y ellos un montón de hombres, apuntándonos con itakas. Nos ocultaron información y nos sacaron zamarreándonos de los brazos. Ahora, el barrio está lleno de patrullas y, mientras dejo caer estas palabras como lágrimas, comienza una razia en la otra cuadra, bajo la mira de un helicóptero policial que sobrevuela la zona.



El 7 de mayo, Facu iba a cumplir 13. Y sí, soñaba ser como Messi, para poder comprarle una casa a su mamá, que vive en Santa Fe. Allá, él había jugado al fútbol en Unión de Sunchales y tenía pensado volver en unos meses. ¡No podrá! Me parece verlo ahora, jurándonos que algún día nos iba a comprar “una mansión, para poder vivir mejor”. Lo pienso y todavía no entiendo. ¿Cómo que no volveré a ver a mi nieto? ¿Cómo que no volverá a correr hasta mis brazos, gritándome "Pachona, Pachona"? ¿Cómo que lo mataron, si nunca nadie dijo nada malo de mi negrito? No puedo explicar lo que siento aquí, en el pecho. ¡No saben cuántos amigos tenía! No saben cuántos niños había en su entierro.



¡Su entierro!



Ahora sólo nos queda luchar, yendo a Tribunales todos los días, caminando en los pies de todos ustedes, todas las veces que haga falta, porque nosotros no tenemos plata, pero tenemos dignidad. No entendemos y nunca podremos entender por qué hicieron lo que hicieron, pero no van a detenernos hasta que no se haga justicia, para que mi nietito pueda descansar en paz. Yo sigo llorando. No puedo parar. Siento un dolor inmenso, que ya no puedo calmar con sus abrazos...



Te juro, mi negrito,

que no voy a bajar los brazos.