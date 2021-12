Mario Vargas Llosa: Uruguay "representa el verdadero progreso" de América Latina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El escritor Mario Vargas Llosa dijo este viernes que Uruguay "representa el verdadero progreso" de América Latina al mismo tiempo que criticó los gobiernos de varios países de la región. El ganador del Nobel de Literatura participó de un seminario organizado por el Interamerican Institute for Democracy y la Fundación Internacional para la Libertad, según recoge Infobae.

Vargas Llosa criticó a México y a su presidente, Andrés Manuel López Obrador: "Los mexicanos votaron mal, como ha ocurrido muchas veces en nuestros países. Y hoy en día, México vive un retroceso dramático, con un presidente populista y demagogo que va acabando con todas las libertades", recoge el medio.



Sobre Nicaragua, Vargas Llosa dijo que la situación es "crítica". "En la historia del continente latinoamericano no se ha visto una cosa parecida. El comandante (Daniel) Ortega, para hacerse elegir, ha eliminado a todos sus rivales, y los ha mandado a la cárcel”, comentó.



"El resto de Centro América no exhibe un panorama más exaltante", dijo el escritor y mencionó a Colombia. ¿Qué va a pasar en Colombia? ¿Qué va a pasar si gana (Gustavo) Petro las elecciones en Colombia? Bueno, esa es la catástrofe de América Latina, sin ninguna duda", sostuvo.



Perú también recibió críticas, ya que Vargas Llosa entiende que "la situación no puede ser más dramática", según publicó Infobae. Entiende que el presidente Pedro Castillo es un "personaje que no tiene las más mínimas condiciones para gobernar".



En cuanto a Chile, según recoge Infobae, el escritor dijo: "Vive una situación incierta. Y eso que creíamos que Chile estaba en la buena dirección". Sobre Bolivia, Vargas Llosa dijo directamente que "es una dictadura" y también apuntó contra el presidente de Brasil: "(Jair) Bolsonaro es un payaso. Bolsonaro ridiculiza las cosas que nosotros defendemos y debemos decirlo así, claramente".



Y finalmente, llegó el turno de Uruguay: "¿Qué es lo que queda en América Latina? Uruguay y... Ecuador. Y Ecuador está muy amenazado. Entonces sólo queda Uruguay, que es lo que representa el verdadero progreso. Es decir: la situación en América Latina es verdaderamente dramática".