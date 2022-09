"Tu marido vota por mí": Bolsonaro se irritó con periodista que le preguntó por supuesta corrupción

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, candidato a la reelección en los comicios del 2 de octubre, se irritó este martes con una periodista que le preguntó sobre unos presuntos hechos de corrupción y le espetó: "Tu marido vota por mí".

La dura respuesta de Bolsonaro fue en reacción a una pregunta de la periodista Amanda Klein en una entrevista en el canal de televisión Jovem Pam, identificado ideológicamente con el gobernante.

Klein preguntó sobre una denuncia presentada por la oposición ante la Justicia, sobre la base de una investigación periodística según la cual Bolsonaro y algunos de sus familiares han adquirido, entre 1990 y 2022, medio centenar de inmuebles, pagando siempre en efectivo.



De acuerdo con la denuncia, esas inusuales compras en efectivo podrían encubrir operaciones de lavado de dinero y ocultar dinero de procedencia ilegal.

"Amanda, tú eres casada con una persona que vota por mí. Tu marido vota por mí. No sé cómo será la convivencia en tu casa con él, pero yo no tengo nada que ver con eso", respondió Bolsonaro sin esconder su molestia.



Klein explicó que su vida privada no estaba en cuestión en esa entrevista y Bolsonaro replicó: "¿Y por qué la mía está?", frente a lo que la periodista aclaró que, como presidente y candidato a la reelección, es "una figura pública".



La reacción de Bolsonaro generó una ola de solidaridad con Klein, recordó respuestas intempestivas dadas por el mandatario a otras periodistas, y fue protestada por la oposición, que vio "otra muestra de machismo" en su actitud.



"Bolsonaro usa su vieja táctica de siempre, cuando no tiene cómo explicar sus embustes. Ataca y descalifica, y mejor si es con una mujer, para exponer todo su machismo", afirmó Gleisi Hoffmann, una de las coordinadoras de la campaña del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, favorito en los sondeos para las elecciones.



El pasado 28 de agosto, en el primer debate entre candidatos a la Presidencia, Bolsonaro reaccionó en forma similar a una pregunta que la periodista Vera Magalhaes hizo al abanderado del laborismo, Ciro Gomes, sobre el negacionismo del Gobierno frente a la pandemia.

"Eres una vergüenza para el periodismo brasileño", le dijo el mandatario a la periodista cuando le tocó el turno de hablar.