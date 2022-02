Santiago Maratea armó colecta por incendios en Corrientes, rompió su récord y le agradeció el gobernador

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Santiago Maratea comenzó en la noche del sábado de manera espontánea una colecta para ayudar a los bomberos que combaten los incendios que afectan a la provincia de Corrientes, y, hasta el domingo a la noche, consiguió recaudar más de $ 111 millones, cifra que celebró en redes sociales frente a sus miles de seguidores.

El influencer, acostumbrado a embarcarse en acciones solidarias, arrancó el pedido con un particular posteo de Twitter y varias historias en su cuenta de Instagram en las que expuso la situación de la provincia litoraleña y la necesidad de aportar de manera urgente.

“Mi plan era salir y ponerme en p..., pero por ahí me fumo uno y arranco colecta para camionetas y bombas de agua para los incendios de Corrientes”, publicó Maratea en su cuenta de Twitter en la noche del sábado, donde lo siguen más de 200.000 usuarios. De esta manera, el influencer arrancaba una acción recaudatoria que, en la tarde del domingo ya llevaba unos 84 millones pesos argentinos acumulados. Por la noche, el número había ascendido a los 111.659.829,67, según mostró de la cuenta de Mercado Pago donde le llegan las donaciones.

Una cifra que seguramente seguirá creciendo

Luego de ese tuit inicial, Maratea se puso en acción para comenzar con la colecta. A través de una serie de historias de Instagram, el joven influencer informó primero a los usuarios de lo que estaba ocurriendo en la provincia. “Es que, wachis, no saben lo que está pasando en Corrientes. Terrible, se está prendiendo fuego todo, pero todo, todo, todo Corrientes. Y en la mitad, hay una sequía”.



Más adelante, la figura pública confesó que había resignado sus planes personales para ejecutar su acción solidaria. “Te juro que iba a salir hoy. Estaba lookeado y todo, y dije: ‘Hay que arrancar con esto ya porque se está prendiendo fuego ahora mismo’. Aparte de eso, hay un montón de animales afectados y obviamente, un abandono del estado... eso, como siempre”, señaló.



La situación que describe de manera directa Maratea a sus más de dos millones de seguidores de Instagram es, en efecto, la catástrofe que atraviesa Corrientes, donde el fuego arrasó ya con más de 785.000 hectáreas rurales, incluyendo zonas de humedales. De hecho, el propio influencer sumó a sus historias imágenes de los incendios en la provincia.



Este joven, que este fin de semana batió su récord y en menos de 24 horas logró recaudar más de 100 millones de pesos para ayudar en los incendios de Corrientes.

Más de 111 millones de pesos argentinos

En sucesivas historias, Santi Maratea hizo una especie de organización “en vivo” de la colecta, donde informaba con quién se estaba contactando y qué necesidades tenía cada organización con la que hablaba.



Así, expuso una serie de materiales para combatir las llamas que le había pasado el Consorcio de Manejo del Fuego. Luego, el joven habló con veterinarios y posteó una lista de lo que se necesitaba para ayudar a los animales afectados por los incendios y se comunicó también con bomberos del departamento correntino de San Miguel.



Finalmente, Maratea hizo la siguiente cuenta de lo que precisaban: “Son cinco millones (de pesos) para el Consorcio de Manejo del Fuego y seis millones para los bomberos de San Miguel. Ahí te da unos $11 millones de argentinos. Si podemos juntar 15 millones, más o menos, ya calculamos cuatro millones para los animales, ¿Les parece?”.



A continuación, el joven dio a sus seguidores los links para ayudar y sumar dinero para el combate de los incendios. Menos de una hora después de eso, la colecta ya había recaudado los primeros $3 millones.



En tanto, Maratea continuó posteando la cantidad recaudada y las cifras siempre iban en aumento. Este domingo al mediodía lo recaudado había llegado a los $27 millones. En solo 10 horas. Cerca de las 17 horas, la figura confirmó en redes que esa cifra se había más que duplicado y alcanzó los $55 millones.



Entonces, el influencer anunció el logro que había alcanzado la colecta y realizó un patriótico festejo en una de sus historias de Instagram. “Guacho, Argentina, b... ¡Corta! Qué país, amigo. ¡Qué buen país la Argentina, la p... madre!”, expresó, con una gran sonrisa de orgullo.



Hasta el momento, todo indica que la cuenta seguirá subiendo. En un minuto a minuto que sus seguidores observan atentamente, la última información proporcionada por el influencer en la tarde del domingo a la cuenta de Instagram de Filo News hablaba de la altísima cifra de $55 millones. Media hora después, compartió que el número había ascendido a 84 millones. Antes de las 20, el monto ya había alcanzado los $100 millones y, solo una hora más tarde, ya era de más de $111 millones de pesos argentinos.



El impulsor de la campaña finalmente anunció que, con ese dinero, va a comprar más camionetas y auto bombas, por lo que mencionó a algunas marcas de vehículos para adquirirlas. “Estamos buscando proveedores para todo lo que hay que comprar”, explicó en las últimas horas del fin de semana.

De Gustavo Valdés a Milei: la reacción de los políticos a la colecta

El universo político no fue ajeno a la hazaña de Maratea y, de un lado y el otro de la grieta, celebraron la iniciativa. Entre los que le dedicaron mensajes en Twitter, se destaca el del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Ni bien lanzó la campaña, el joven apuntó duramente, y con su acidez característica, contra el mandatario provincial. “Que ganas de ser gobernador para salir de joda”, disparó y, vía Instagram, ironizó con que, mientras él se quedaba en su casa organizando la colecta, Valdés podría estar de fiesta.



Pese a la chicana, el correntino destacó el trabajo del influencer. “Agradezco sinceramente la campaña solidaria en favor de los correntinos, la difícil situación que atraviesa la provincia con los incendios requiere de la ayuda de todos”, escribió.

Otro de los políticos que se hizo eco de la movida fue el diputado Ricardo López Murphy. “¡Qué increíble lo que está haciendo Santi Maratea! En solo unas horas ya se recaudaron millones de pesos para ayudar a Corrientes. Cuando los argentinos nos unimos, liderados por gente valiosa y honesta, suceden cosas maravillosas”, comenzó reflexionando. Y añadió: “Lo que los políticos por ineptitud, por ineficiencia, por corrupción o por desinterés no resolvieron, aquí lo hizo un joven que nos interpeló a todos. Hoy, compatriotas de todo el país han ayudado a Corrientes y han expuesto la inutilidad de un Estado argentino mal administrado”.



El liberal José Luis Espert también sumó su apoyo: “Mi más sentida solidaridad con los hermanos correntinos por la tragedia que están viviendo con los incendios. Como diputado, junto a otros colegas, he pedido una interpelación al ministro Cabandié y a título personal he participado de la colecta solidaria de Santiago Maratea”.



De igual modo, desde La Libertad Avanza, el espacio que lidera Javier Milei, escribieron: “Santiago Maratea recaudó 100 millones de pesos en menos de 24 horas para ayudar a Corrientes. Lo mismo que se gastó Alberto Fernández y su comitiva presidencial en su viaje a Barbados para hablar de cómo afecta el cambio climático a la isla del caribe”; un mensaje al que el economista suscribió con un retuit.