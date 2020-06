Malvinas: Argentina suspende el intercambio de información pesquera con Reino Unido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El canciller argentino, Felipe Solá, reveló este viernes que el país suramericano ha suspendido el intercambio de información pesquera con Reino Unido relativo a las aguas cercanas a las Islas Malvinas, cuya soberanía se disputan ambos países desde 1833.

"Ya suspendimos todo intercambio científico, porque es uno de los temas soberanos. No podemos entregar datos estratégicos a quien usurpa", dijo Solá en unas declaraciones radiales recogidas por la Cancillería argentina.

Solá recordó que la relación en lo respectivo a información pesquera comenzó en 2016, durante la gestión del expresidente Mauricio Macri (2015-2019).



Para el actual canciller del Gobierno de Alberto Fernández, con Macri hubo una "política de baja intensidad respecto a Malvinas deliberadamente".

El archipiélago, denominado Fakland Islands por parte de los británicos, fue escenario de una guerra entre Argentina y Reino Unido entre abril y junio de 1982 que acabó con victoria de la potencia europea y se saldó con la muerte 255 británicos, 3 isleños y 649 argentinos.



"En 2016 se hizo aquel acuerdo (...) por el cual nosotros teníamos que entregarle información a Inglaterra sobre la evolución de la biomasa pesquera", afirmó Solá.

Un acuerdo que beneficaba a Reino Unido, según Argentina

El canciller prosiguió al decir que "toda la información capturada por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero" (Inidep) se la tenían que entregar "en una o dos reuniones anuales a autoridades científicas que actuaban en nombre del gobierno inglés ocupando Malvinas".



Para él y, según recalcó, para los científicos del Inidip, ese acuerdo "beneficia más a los usurpadores".



Solá habló sobre "sacar a Inglaterra" de su "zona de confort" en cuanto a las Malvinas dentro de las negociaciones entre Unión Europea (UE) y Reino Unido tras el Brexit.



Aseguró que le han pedido a la UE y a los gobiernos de Francia y España "que Malvinas no figure dentro de las negociaciones que se hagan entre la UE y el Reino Unido".



"Que Malvinas no sea considerada también parte de las negociaciones, sino que quede como zona en disputa internacionalmente (...). Esto es importante porque si Inglaterra negocia un arancel o cualquier cosa que negocie desde el punto de vista comercial con la UE, no puede estar incluida Malvinas", explicó Solá.