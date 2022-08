Magnate indio, propietario de Aratirí, critica a Uruguay tras el fallido proyecto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El magnate indio Pramod Agarwal, dueño del grupo Xamin Ferrous, propietario de la empresa minera Aratirí, que iba a explotar una mina de extracción de hierro en el pueblo Valentines, dijo que la buena reputación de Uruguay en cuanto a inversiones es un “disparate”.

“Nos gustaría que Uruguay se diera cuenta de que han expropiado el activo”, dijo Agarwal en entrevista con el Financial Times. “Lo que hicieron estuvo mal... va en contra de todo el derecho internacional”, apuntó.

El magnate aseguró que el expresidente José Mujica, en su momento recibió el proyecto de Aratirí con entusiasmo y que se encontraron “tal vez 15 veces” mientras tomaba forma. “Yo iba todos los meses a Montevideo”, recordó Agarwal. “(Mujica) solía encontrarse conmigo, me daba su famoso abrazo de oso y discutía el proyecto... se emocionaba bastante”, contó en la entrevista.



Según el Financial Times, la Embajada de Uruguay en Londres dijo que el relato de Agarwal sobre las acciones de Mujica “es una afirmación que no se corresponde con la realidad”.

Por su parte, Agarwal puntualizó que los requisitos del gobierno para el proyecto Valentines iban cambiando, y cree que esto se debió a asesores que eran más izquierdistas que Mujica, indicó el medio.



El magnate indio también manifestó que la ubicación del puerto requerido para enviar las enormes cantidades de mineral presentaba una gran complicación. “Mujica mismo me dijo: 'Tú tomas este particular (sitio para un) puerto'”, sostuvo y agregó que gastaron “una fortuna” para hacer un estudio de impacto ambiental y un estudio de factibilidad. Luego, afirmó Agarwal, el gobierno decidió que quería un puerto más grande que pudiera manejar otros tipos de carga y le ordenó que lo desarrollara en un lugar diferente, lo que requería nuevos estudios.

La nota también habla sobre la ley de minería, aprobada en 2013, que requería que grandes proyectos pagaran impuestos adicionales. “Si bien esta era una ley neutral a primera vista, el único proyecto en ese momento que calificaba era el proyecto Zamin Valentines”, dijo al Financial Times el abogado de Agarwal, Viren Mascarenhas.



“Esta ley imponía ciertas condiciones onerosas, pero también requería que el gobierno y el solicitante celebraran un contrato de concesión dentro de un tiempo determinado. Lo que hizo el gobierno entonces (...) fue que corrieron (atrasaron) el reloj en las negociaciones para que (...) pudieran marcharse”, señaló.



Agregó que Agarwal no pudo finalizar las negociaciones porque el Gobierno uruguayo seguía cambiando la ubicación del puerto, provocando la necesidad de nuevos estudios de factibilidad e impacto ambiental e imposibilitando cumplir con el plazo. Para 2015, Mascarenhas dijo que el mensaje del gobierno era: “Terminamos con el proceso, simplemente no llegaste a la meta, es tu culpa. Así es como efectuaron la expropiación”.



“Se hizo la inversión”, dijo Agarwal. “La inversión no puede simplemente 'puf'. Alguien tiene que asumir la responsabilidad”, señaló.