Maestro cubierto de tatuajes reclama que no lo dejan dar clases porque asusta a los niños

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Sylvain Helaine, un francés que tiene tatuado todo el cuerpo, incluidas las palmas de las manos, los ojos y la lengua, denuncia haber sido discriminado por sus tatuajes. El hombre, que es maestro, dijo que lo trasladaron del jardín de infantes donde daba clases. Según el padre de uno de los niños, su hijo le tenía miedo.

“Mi apariencia no es un obstáculo en el día a día, porque creo que soy un buen maestro, hago lo mejor que puedo en mi trabajo y progreso de año en año”, aseguró a la radio francesa BFMTV el maestro de 37 años. El año pasado Sylvain enseñaba en un jardín de infantes de una escuela primaria de París, hasta que un padre cuyo hijo no era alumno de él, presentó una queja porque su apariencia. De acuerdo a la denuncia, el niño de tres años habría tenido “pesadillas” luego de verlo.

Un par de meses después, las autoridades educativas le informaron que ya no enseñaría a niños de jardín de infantes. “Creo que la decisión que tomaron fue bastante triste”, consideró Sylvain en una entrevista publicada en Reuters.



“La inspección de educación no quería que trabajara en el jardín para evitar que los padres se quejaran de mi apariencia”, afirmó Sylvain, también conocido como “Freaky Hoody”, quien agregó: “[ Mi apariencia] es un problema para algunas personas, pero rara vez, es uno de cada 1000, y son padres de niños que no tengo en clase”.

El maestro aclaró que con los padres de los niños que sí tenía en su clase funcionaba todo bien. "Con los niños también, una vez pasada la sorpresa, trabajamos bien y ellos piensan que soy el más cool".



A pesar de la discriminación, Sylvain no lo duda: “Soy maestro de escuela y amo mi trabajo”. Además, reveló que con sus tatuajes esperaba enseñarle a sus alumnos a aceptar a las personas que “no encajan dentro de la norma”. “Tal vez cuando sean adultos serán menos racistas, menos homofóbicos y de mente más abierta”, completó.