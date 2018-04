Pacientes y médicos reclamaron en Venezuela acceso a medicamentos y tratamiento

Decenas de personas que viven con VIH, pacientes trasplantados o con parkinson se concentraron ante el Ministerio de Salud en Caracas para exigir los medicamentos que necesitan, que aseguran no consiguen desde hace meses, y pidieron al Gobierno de Nicolás Maduro aceptar la crisis en esta materia.



"Al Presidente de la República le pido que deje de negar la situación compleja que vive el país (...) permita la cooperación internacional, porque el Gobierno no tiene la capacidad inmediata para aliviar la situación de emergencia que se vive", dijo el presidente de la Organización Codevida, Francisco Valencia.



En declaraciones a los periodistas, Valencia indicó que muchos de los presentes en la protesta no consiguen sus medicamentos desde hace meses y "en el caso de los trasplantados tenemos más de ocho meses sin recibir tratamiento".



"Llevamos 67 personas con rechazo de órganos, tres personas fallecidas, el lunes falleció una mujer por falta de inmunosupresores, entonces aquí estamos", agregó.



Por su parte, el director ejecutivo de la ONG Acción Ciudadana contra el Sida, Alberto Nieves, afirmó que actualmente "existe un 100 % de desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales en el país" y señaló que, incluso, hay personas que están a punto de cumplir un año "sin tomar sus medicinas".



Los manifestantes que esperan una "solución inmediata" y que exigían al ministro de Salud, Luis López, atender la protesta fueron recibidos por un funcionario que no quiso identificarse.



Venezuela atraviesa una grave crisis en materia de medicinas y alimentos desde hace unos cuatro años.



En lo que va de año las protestas por falta de medicamentos se han incrementado y ayer los médicos, enfermeros y pacientes realizaron una protesta a nivel nacional frente de los distintos centros de salud para exigir al Gobierno que resuelva la crisis en el sector salud.