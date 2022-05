Maduro propone "inspectores secretos" para vigilar los hospitales públicos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso designar a "inspectores secretos" para cada hospital del país para hacer contraloría y ayudar a que los centros sanitarios "renazcan" y se "fortalezcan".



"Quiero designar un inspector secreto para cada hospital del país, que sea un inspector externo que se articule a los comités de salud, a los consejos comunales (...) y vayamos a meter el ojo, a hacer contraloría y apoyar para que los hospitales renazcan, se fortalezcan, salgan adelante", expresó en un acto televisado.



Maduro indicó que también hay que enfrentar a las "mafias" que hay en "algunos" centros sanitarios.



"No digo en todos, no generalizo, pero existen (...) piden a los pacientes que compren las cosas afuera y ellos van al almacén, las retiran y las venden por fuera, existen y lo hemos comprobado", subrayó.



El mandatario agregó que ya hay un "grupo de personas", sin precisar cuántos, que trabajaban en hospitales que están siendo procesados por la Fiscalía venezolana.



"Vamos a fondo, porque tenemos que construir un sistema público gratuito, de calidad y universal de salud que sea ejemplo para el mundo", señaló.



El pasado 28 de abril, la ONG Médicos Unidos de Venezuela (MUV) rechazó que se detenga a personal sanitario o se les exponga al "escarnio público" tras afirmaciones del Gobierno de querer "acabar con las mafias de los hospitales".



"En los últimos tiempos, en las redes sociales, ha aparecido una serie de actuaciones por parte de organismos del Estado, en casos que incluso a veces no compete, realizando acciones de privación de libertad de personal de salud que labora en el sistema público de salud o exponiéndolos al escarnio público sin el debido proceso", indicó la ONG en un comunicado divulgado en Twitter.

Médicos Unidos afirmó que los hospitales públicos son controlados por porteros, milicianos -como se conoce a los integrantes del "componente especial" de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) encargados de la preservación del chavismo-, colectivos y "raras veces empresas privadas de seguridad".



"Queda claro que la única manera de que esas mafias de los hospitales puedan operar sería en caso de que las autoridades del establecimiento no ejerzan sus funciones de guardia y custodia, de control de almacén o estando en conocimiento de la situación como cómplices", apostilló.