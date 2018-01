Maduro afirmó que piloto rebelde planeaba un atentado contra una embajada

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este lunes que el expolicía Oscar Pérez, quien atacó en 2017 edificios gubernamentales desde un helicóptero, planeaba atentar con explosivos contra la embajada de un país que no precisó.



Maduro, quien no precisó si Pérez está detenido o murió en el operativo, hizo la acusación tras una operación militar y policial para capturar a Pérez que este lunes dejó varios muertos -entre ellos dos policías- y cinco detenidos en tiroteos.



"Nos enteramos de que tenían preparado un carro bomba para explotarlo frente a una embajada de un país querido y prestigioso que tiene su representación aquí", expresó el mandatario, sin dar más detalles, al presentar su informe anual ante la Asamblea Constituyente que rige en Venezuela como un suprapoder.



"Les habían ofrecido (a los aliados de Pérez) protección del gobierno colombiano", agregó.



Piloto y actor aficionado de 36 años, Pérez permaneció varias horas acorralado con sus hombres en una casa en la carretera hacia El Junquito, 25 km al noroeste de Caracas, y en una docena de videos que difundió en redes sociales acusó a las autoridades de querer matarlos pese a estar dispuestos a entregarse.



Maduro aseguró que el "enfrentamiento armado" se produjo luego de que se les prestara a los sublevados "todas las condiciones para su entrega".



"Los grupos de comando tuvieron que actuar, cayeron abatidos una parte del grupo terrorista, otros están capturados. Hay más de cinco capturados y se encuentran ya dando su testimonio, contándolo todo. Espeluznantes los planes terroristas que tenían", aseveró el gobernante socialista.



Entre protestas contra Maduro que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio de 2017, Pérez sobrevoló Caracas el 27 de junio en un helicóptero de la policía, con individuos desconocidos. El grupo lanzó cuatro granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y disparó contra el Ministerio de Interior, sin dejar víctimas.



Maduro advirtió que "todo el que entre por el camino del terrorismo y haga armas contra la República o contra el pueblo, tendrá la oportuna respuesta" de las fuerzas militares y policiales. "Que no lo duden", subrayó.