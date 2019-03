¿Fue Maduro el que ordenó incendiar los camiones con ayuda humanitaria?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las imágenes de los camiones prendidos fuego con la ayuda humanitaria que iba a pasar desde Colombia a Venezuela el 23 de febrero dieron la vuelta al mundo. Llamas naranjas que quemaban poco a poco las cajas repletas de alimentos y productos de uso personal que habían sido enviadas para aplacar la crisis que se vive en el país caribeño.



El hecho de que Nicolás Maduro hubiera mandado a prenderlos fuego, con un historial de represiones y violencia por detrás, "parecía encajar", indicó este domingo The New York Times. Sin embargo esta afirmación fue puesta en duda tras un trabajo de investigación realizado por los periodistas Nicholas Casey, Cristopher Koettl y Deborah Acosta.



"Parece que fue la misma oposición —y no los hombres de Maduro— quien accidentalmente prendió fuego al camión", indican al sustentar su teoría con la ayuda de imágenes inéditas y de imágenes que sí fueron difundidas.



Las filmaciones permitieron hacer una reconstrucción de lo sucedido: el cóctel Molotov lanzado por un manifestante en contra del gobierno de Maduro es "la causa más probable" de que se iniciara el fuego.

En el puente que une la frontera de Colombia y Venezuela esperaban de un lado los opositores que pretendían ingresar cuatro camiones con la ayuda humanitaria. Del otro un grupo de policías que formaron un vallado para impedirles el ingreso y que empezaron a tirar gas lacrimógeno.



En un intento por dispersar a las fuerzas armadas varios manifestantes empezaron a tirar bombas molotov. Estas bombas se forman con una botella llena de líquidos inflamables y un trapo o pedazo de tela que sirve de mecha.



Las imágenes a las que accedió el medio muestran que en el momento en que una de las bombas fue tirada a los policías, el trapo prendido se separó y cayó sobre el segundo camión. 34 segundos después las grabaciones registran el camión en llamas.



A partir de ese momento un reportero que estaba en el lugar dijo a través de su cuenta de Twitter que fueron los policías los que decidieron incendiar la ayuda humanitaria. Esta publicación fue retuiteada por el senador estadounidense Marco Rubio y luego el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, hizo lo mismo.



Horas más tarde el director general de la agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Mark Green, utilizó la misma red para decir que fue Maduro el que dio la orden de quemar los camiones.



Los periodistas indicaron que ninguno de los funcionarios presentó pruebas sustanciales para asegurar quién inició el fuego. Al ser consultados por The New York Times emitieron un comunicado más cauto sobre cómo se habría iniciado el incendio.



“Relatos de testigos presenciales indican que el fuego empezó cuando las fuerzas de Maduro bloquearon con violencia la entrada de la asistencia humanitaria”, dice el comunicado. No especifica si esas fuerzas de Maduro iniciaron las llamas.

De todas maneras muchos de los consultados indicaron que sin importar cómo ocurrieron los hechos consideran que Maduro es el culpable. "Maduro es responsable por crear las condiciones de violencia”, indicó Garrett Marquis, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. “Sus matones negaron la entrada de toneladas de alimentos y medicinas mientras miles de voluntarios valientes buscaban resguardar y entregar la ayuda a familias venezolanas”.

Otro hecho puesto en duda por el medio es la existencia de medicamentos dentro de las cajas que estaban en los camiones. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), principal proveedor de la ayuda que estaba en el puente para ser cruzada desde Cúcuta, no tenía medicamentos listados entre los objetos que anunció como donación.



Además un funcionario de alto nivel que estaba en el puente ese día de febrero le dijo a The New York Times que el envío quemado contenía suministros como guantes y tapabocas, pero no medicamentos.



El medio estudió los videos de ese día y consideró que algunas cajas tenían kits de cuidado e higiene como jabón y pasta de dientes, pero no medicamentos.