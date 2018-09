Maduro lanzó su plan de ahorro en oro: "Yo me acabo de comprar un lingotico", dijo

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se hizo este lunes acreedor del primer certificado del "plan de ahorro en oro", que forma parte del llamado "plan de recuperación económica", que el mandatario catalogó como "una oportunidad" para la clase media del país petrolero de "proteger sus recursos monetarios".

"Tengo el certificado número uno, el primer certificado del plan de ahorro en oro (...), es una oportunidad para todos los trabajadores, la clase media venezolana, los profesionales, yo me acabo de comprar un lingotico de 1,5 gramos al precio del día", declaró Maduro al canal estatal VTV tras su compra.



Este plan, anunciado hace una semana, consiste en que los ciudadanos puedan comprar láminas de oro a través del Banco Central (BCV) y, según dijo en su momento el jefe del Estado, poder ahorrar en medio de la severa crisis económica que atraviesa el país.

RELACIONADAS El ajuste de Maduro: McDonald’s cierra varios locales en Venezuela By Bruno Scelza El ajuste de Maduro: McDonald’s cierra varios locales en Venezuela El ajuste de Maduro: McDonald’s cierra varios locales en Venezuela

Asimismo, se indicó que su precio variará de acuerdo al peso de cada lámina que irá desde los 10 gramos, pasando por los 20, 30, 40 y 50 gramos hasta las de un kilogramo.



Maduro invirtió 3.780 bolívares (US$ 61,87) mientras que su esposa, Cilia Flores, pagó 5.900 bolívares (US$ 96,57) por una lámina de 2,5 gramos de oro, las cuales, según el procedimiento del plan, permanecerán en las bóvedas del BCV por un año.

"Estos son nuestros ahorros, estoy dando un paso adelante porque este es un plan que yo pensé durante bastante tiempo lo fui madurando que el pueblo pueda respaldar su dinero en el oro venezolano", señaló.



El mandatario indicó además que este plan tiene una modalidad de ahorro "que está fraccionada en 10, quiere decir que usted pude comprar varios certificados para diciembre y lo regala (...), quizás sea el regalo de moda de las Navidades (...) este es un plan para el ahorro de la familia", detalló.



Por su parte, el presidente del ente emisor, Calixto Ortega, dijo que desde este lunes hasta el próximo viernes se llevará a cabo una jornada especial presencial para comprar certificados de ahorro en oro, con una inversión mínima de 355,56 bolívares (US$ 5,82) para 1,5 gramos, y de 592,60 bolívares (US$ 9,70) para 2,5 gramos.



Este proyecto forma parte del llamado "plan de recuperación económica" que el gobierno de Maduro inició el 20 de agosto con la entrada en vigencia de un nuevo cono monetario que resta cinco ceros a la moneda, el bolívar, a la que se le dio también el apellido "soberano".



Otras acciones incluyen el aumento salarial que multiplicó por 35 el ingreso mínimo legal -ubicado ahora en US$ 30 mensuales, la fijación de precios, la devaluación en 95,8 % de la moneda, el alza de impuestos, el aumento de las tarifas de transporte y otros controles económicos.