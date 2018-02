Maduro y sus insultos: ahora llamó "basura", "imbécil" y "estúpido" a otro mandatario

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró hoy que las "condiciones políticas" para las elecciones presidenciales "son excepcionales" y pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Asamblea Constituyente (ANC) fijar la fecha de estos comicios, que deberán celebrarse antes de mayo.



"Las condiciones políticas son excepcionales" ya que Venezuela cuenta con "un sistema electoral reconocido" como el "mejor del mundo", dijo Maduro en un encuentro con la coalición oficialista Gran Polo Patriótico (GPP) en Caracas.



Pidió también al CNE y a la Constituyente, integrada solo por oficialistas y que decretó que los comicios deben realizarse antes de mayo, que esta semana se fije la fecha exacta.



La fecha de las elecciones presidenciales en Venezuela así como las "garantías" para estos comicios es uno de los puntos centrales de las últimas conversaciones que mantuvieron el Gobierno y la oposición en República Dominicana, tras la decisión de la Constituyente de convocarlas para antes de mayo.



La oposición, que aún no ha decidido sobre su participación en las presidenciales, está en desacuerdo con que las elecciones tengan lugar en el primer cuatrimestre del año, ya que consideran que no se podrán dar condiciones "justas" ni "transparentes", pues desconfían del CNE.



También ha dicho que el Gobierno quiere decidir quién será el candidato del antichavismo, pues algunas de las principales caras de los oponentes a Maduro, quien aspirará a la reelección, se encuentran inhabilitados, como Henrique Capriles, o privados de libertad como Leopoldo López.



Los partidos de estos dos dirigentes opositores no podrán participar en los próximos comicios presidenciales debido a que a la formación de Capriles, Primero Justicia (PJ), el CNE le impidió validarse, mientras que la de López (Voluntad Popular) decidió no participar en el proceso de validación.



Maduro aseguró hoy que le gustaría medirse en las presidenciales con el opositor Henry Ramos Allup, exjefe del Parlamento y secretario general del partido más antiguo del país, Acción Democrática (AD).



Esta formación, a la que pertenece Ramos Allup, logró cinco victorias presidenciales antes de la llegada del chavismo al poder.



El jefe de Estado venezolano dijo también que a Ramos Allup "no le han dado permiso para ser candidato" y por ello se "mediría con Henri Falcón", miembro del partido Avanzada Progresista.



"Y estoy listo, pero listo y recontralisto para, con el candidato Henri Falcón, ir a una batalla por la defensa de los valores de la lealtad y los valores de la patria", añadió.



El gobernante venezolano se mostró, asimismo, "deseoso" y "listo" para firmar un acuerdo con la oposición porque quiere paz y "diálogo permanente" e informó que este sábado llegaba a Caracas el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, mediador en el proceso, para ayudar en las conversaciones.



Según Maduro, el acuerdo "ya está redactado" y "si la oposición no firma sería producto de sus divisiones internas" y "de que en el Departamento de Estado (de EE.UU.) se impuso la línea de los halcones, 0 diálogo, 0 paz, 0 entendimiento".



Acusó a Estados Unidos y sus "oligarquías aliadas en el continente", como "Bogotá", de querer imponerle a la oposición venezolana la "línea de la abstención y el sabotaje" para las elecciones presidenciales.



"Por eso es que la basura de (presidente Juan Manuel) Santos en Bogotá declara que no va a reconocer las elecciones presidenciales en Venezuela (...). Te voy a decir algo: (...) ¿y si Venezuela viviera la tragedia histórica de que ganara la oposición Juan Manuel Santos tampoco reconocería eso? Imbécil, estúpido", continuó Maduro.



El pasado 26 de enero, Santos dijo que su país no reconocerá el resultado de las elecciones presidenciales en Venezuela si no se celebran con las debidas garantías y pidió a la comunidad internacional que tampoco lo acepte.



El jefe de Estado venezolano indicó hoy que en "Venezuela no manda Santos" ni el presidente estadounidense, Donald Trump, sino los venezolanos.



"Aquí mandamos los venezolanos, no manda la oligarquía de Bogotá ni de Washington ni de Madrid, así de sencillo", apuntó y pidió a sus simpatizantes prepararse para este supuesto escenario o por si "los candidatos" de la oposición deciden participar.



En el acto de hoy, Maduro nombró como jefe de su campaña presidencial al ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, y reiteró que irá a las elecciones con o sin la oposición.

