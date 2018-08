Maduro se hizo cargo del retorno de 100 venezolanos con su plan "Vuelve a la patria"

Un avión enviado por el gobierno de Nicolás Maduro partió este lunes de Lima llevando a un centenar de migrantes venezolanos que optaron por volver a su país por las dificultades que vivían en Perú, según afirmaron.



En contraste con la avalancha de venezolanos que desbordaron la frontera peruana en las últimas semanas, estos 97 viajeros, entre ellos 22 niños, se veían felices antes de abordar el avión de regreso a su patria, sumida en una aguda crisis política y económica.

"Gracias a unos amigos que me enviaron un correo me enteré de que el presidente Maduro había creado el plan 'vuelve a la patria', me dirigí a la embajada (venezolana) y me recibieron bien", dijo Miguel Materano, de 42 años, antes de abordar el avión de la línea estatal venezolana Conviasa. Los gastos de este retorno están a cargo del gobierno de Maduro.



Aury Durand, de 24 años, dijo a la agencia AP que su experiencia en Perú no fue grata. “No vamos a englobar a todos, pero fue terrible la explotación laboral, la xenofobia, son cosas horribles que viví”, explicó.

Cerca de medio millón de venezolanos han llegado a Perú en los últimos meses, pero el flujo de migrantes decayó luego de que Lima impusiera el sábado la obligatoriedad de presentar pasaporte.



"No me queda la menor sombra de duda de que este vuelo (...) forma parte de un plan político dirigido por el propio Nicolás Maduro, que lo único que busca es desacreditar a la diáspora venezolana en Perú", dijo Oscar Pérez, quien dirige una agrupación de venezolanos en Lima.

Perú facilita ingreso de migrantes venezolanos By Irene Nuñez Perú facilita ingreso de migrantes venezolanos MIRA TAMBIÉN Perú facilita ingreso de migrantes venezolanos

Perú también ha seguido aceptando venezolanos sin pasaporte, pero les exige que pidan refugio al llegar a la frontera.



La solicitud de refugio permite a los venezolanos permanecer legalmente en Perú y conseguir empleo, mientras se busca una solución definitiva a su situación.