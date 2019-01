Casi al mismo tiempo, Maduro y Guaidó enviaron un mensaje al pueblo: qué dijeron

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nicolás Maduro habló en conferencia de prensa hoy viernes, casi al mismo tiempo que lo hizo el jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó.



En medio de un clima que es cada vez más tenso, Maduro dijo por su parte que conoce a Guaidó -quien se ha atribuido la Presidencia interina del país- y aseguró que el diputado es un "agente de los gringos".



"Lo conozco, es un agente de los gringos en Venezuela, que lo formaron como agente y lo metieron en la política, un agente del gobierno de los Estados Unidos. Lo sé y va a cumplir órdenes de ellos, no tiene capacidad de pensar él", señaló Maduro. Comentó además que el dirigente chavista Freddy Bernal supuestamente sostuvo una reunión con Guaidó antes de que se asumiera la jefatura del Parlamento el pasado 5 de enero en la que habría solicitado un diálogo con su gobierno.

"Cuando Freddy Bernal me informó eso yo le dije desde mi corazón, con mucho respeto, no le creo nada, porque yo se quién es él", contó.



Maduro ha insistido en que el "golpe de Estado" que asegura se está realizando en su contra es "orquestado" desde Estados Unidos, el primer país en reconocer a Guaidó como presidente interino, y de ahí la reacción del gobernante de expulsar a los diplomáticos de ese país.



Además, Maduro dio un plazo de 72 horas al gobierno estadounidense para desalojar embajadas y consulados que se cumplen mañana sábado, mientras que se espera que ese mismo día retornen a Venezuela los diplomáticos de este país tras dejar "cerradas" todas sus sedes en Estados Unidos.

El gobierno de Estados Unidos ha dicho que no cumplirá esta orden pues no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela y que solo acatarán lo dicho por Guaidó que contravino esta decisión y pidió a todas las embajadas seguir trabajando en el país caribeño con normalidad.

Qué dijo Guaidó

El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, reapareció hoy públicamente luego de que el miércoles se adjudicó las competencias del Ejecutivo como presidente interino.



Guaidó dijo hoy que si las autoridades del país llegaran a meterlo tras las rejas sería un "golpe" de Estado pues, reiteró, su autoridad es "legítima".



"Se ha corrido mucho el rumor de si me van a meter preso o no (...) golpe sería si me llevan, eso es un golpe", dijo a modo de respuesta a Maduro.



Guaidó cree que hasta ahora no lo han detenido -pese a que la Justicia emplazó a la Fiscalía a determinar responsabilidades por su accionar- porque su actuación se apega a un marco constitucional.

Dijo también que el gobierno ha mostrado "la misma retórica de siempre" al acusar nuevamente de golpismo a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.



"Si se atreven a secuestrar el poder, a secuestrar de nuevo al presidente de la única institución legítima (...) yo les pido mantenernos en la ruta, pacífica y de manera no violenta, pero con mucha contundencia y en cada calle, rincón de Venezuela exigiendo lo que nos corresponde por la libertad, por el futuro de nuestros hijos", expresó.



Señaló que ejercerá sus funciones (ejecutivas) en la calle, y recordó que los diputados están trabajando para lograr el "cese de usurpación" de Maduro, crear las condiciones para instalar un "gobierno de transición" y posteriormente convocar a "elecciones libres".



"Entendiendo que estamos en una dictadura, entendiendo que siguen usurpando la banda presidencial y algunos pocos usan las bayonetas de la República para amedrentar pero aquí estamos con el pecho y el corazón en la calle", agregó en alusión a las protestas antigubernamentales de esta semana que han dejado 26 muertos según datos no oficiales.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se expresó a través de su cuenta de Twitter tras las palabras de Guaidó: