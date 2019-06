"Maduro gastó US$ 500.000 en santería", dijo exgeneral chavista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hugo Carvajal, diputado de la Asamblea Nacional y exdirector de Inteligencia y contrainteligencia Militar del chavismo, dijo por medio de una carta publicada en su cuenta de Twitter que Nicolás Maduro habría gastado hasta US$ 500.000 dólares en santería.



Además, respondió las acusaciones que hizo Maduro en su contra durante la entrevista que le confiscó a Univisión en febrero, y que fue revelada hasta este domingo.



Maduro señaló en el encuentro que en el momento en que llegó al gobierno venezolano en 2013 despidió a Carvajal de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, pero el parlamentario, que se encuentra en España, afirmó que Maduro miente.



"Dices que me botaste llegando a tu gobierno cuando hiciste justo lo contrario. Me llamaste para volver a dirigir la Contrainteligencia Militar al quinto día de tu gobierno. Asumiste la Presidencia el 19 de abril y el 24, según Gaceta Oficial, ya habías firmado mi designación".

“Eres un devoto santero, seguidor de Sai Baba y quién sabe de qué otra religión. Supongo que de alguna manera debes canalizar en tu interior las atrocidades que has cometido contra el pueblo de Venezuela (…); la gente debería saber que tu padrino de santería es Carlos Osorio” , aseguró.



No es la primera vez que relacionan al líder del régimen con el guía espiritual del sur de la India Sai Baba. De hecho, en el libro 'El dictador y sus demonios' publicado este mismo mes, el periodista venezolano David Placer aseguró que en 2005, cuando Hugo Chávez gobernaba y Maduro presidía la Asamblea Nacional de Venezuela, este último era ferviente seguidor de Sai Baba y lo visitó en Puttaparti a finales de ese año.



Además, el exjefe de Inteligencia aseguró que los sacrificios religiosos en Cuba eran pagados por su ministro de Finanzas, “quien en al menos una oportunidad envió un maletín con US$ 500.000 en efectivo a La Habana en un avión de Pdvsa”.

Carta abierta al dictador mitómano. pic.twitter.com/lsPIKdKguC — Hugo Carvajal (@hugocarvajal4f) 3 de junio de 2019

En el texto, Carvajal también recordó que Maduro lo nombró, luego de su salida de la Dgcim, cónsul general en Aruba, el último cargo que ejerció para el Ejecutivo antes de ser electo diputado del Parlamento, en 2015.



Por último, sobre la afirmación de Maduro de que Carvajal fue sacado del organismo por "mala conducta", este contestó: “Salí por no prestarme para realizar locuras que salían de tu vacía cabeza, por oponerme a cometer los delitos que sugerías y por no haber permitido nunca la entrada de cubanos a la Dgcim”.

Un general polémico

El cruce de acusaciones entre Maduro y Carvajal no es nuevo, y se agudizó desde el pasado 13 de abril, cuando la policía española capturó en Madrid al exmilitar por delitos de narcotráfico.



Este general, quien también es conocido como ‘el Pollo’, tiene dos investigaciones federales en Estados Unidos. De hecho, la justicia estadounidense le sigue la pista desde 2008 y es el militar chavista de más alto rango investigado en ese país. Incluso, está en la ‘lista negra’ del Departamento del Tesoro por la procedencia oscura de sus negocios y recursos.



Poco después de su detención provisional, Carvajal afirmó que colaboraría "sin reservas" con la justicia española y ayudaría a retirar a Maduro del poder en Venezuela. Además, reiteró su apoyo al "legítimo presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó", declaró en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.



Por otra parte también publicó otra carta días atrás en la informa que viajó a España "con los objetivos claros de seguir siendo útil en la restauración de la democracia en Venezuela (...) y de escapar de la persecución desproporcionada que el régimen estableció" en su contra.



"Mi última comunicación fue para advertir lo inevitable: La Fuerza Armada Nacional daría el paso necesario para iniciar el cese de la usurpación", afirmó en el documento en el marco del plan de Guaidó se "sacar a Venezuela a la calle", operación de la que participaron algunos militares.